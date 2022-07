Motorradfahrer prallen am Riedbergpass frontal zusammen

Am Riedbergpass sind im Allgäu zwei Motorradfahrer zusammengeprallt. Sie wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Am unter Bikern berüchtigten Riedbergpass ist es am Sonntag zu einem schweren Unfall gekommen. Auf der Bergstrecke im bayerischen Allgäu fuhren zwei Motorradfahrer frontal zusammen. Beide Männer wurden schwer verletzt mit Hubschraubern in ein nahes Krankenhaus geflogen.

Motorradunfall am Riedbergpass: Biker übersieht anderen Motorradfahrer

Der Unfall ereignete sich gegen 12.40 Uhr auf der Riedbergpassstraße in Richtung Obermaiselstein. Ein 60 Jahre alter Biker hatte zu einem Überholmanöver eines PKWs angesetzt, übersah dabei allerdings ein entgegenkommendes Motorrad. Daraufhin prallte er mit dem 32 Jahre alten Fahrer zusammen.

Vor Ort wurden beide Motorradfahrer einer medizinischen Erstversorgung unterzogen. Dann wurden sie mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert.

Der Riedbergpass wird immer wieder Schauplatz von teils schweren Unfällen. Vor allem Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer verunglücken bei der kurvigen Strecke, die an vielen Stellen unübersichtlich ist.

