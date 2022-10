Allgemeinwissen: Wie viele Kontinente gibt es?

Eine klassische Frage zum Allgemeinwissen, bei der man sich blamieren kann: Wie viele Kontinente gibt es? Die Antwort ist allerdings gar nicht so einfach.

Geographie gehört zum Allgemeinwissen. Bei den meisten Quizspielen gibt es eine Fragenkategorie, die diesen Teilbereich der Wissenschaft abdeckt. Wer bei manchen Fragen keine Antwort weiß, blamiert sich schnell. Aber wie viele Kontinente gibt es eigentlich auf der Erde? Die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so einfach.

Kontinente auf der Erde: Anzahl an Kontinenten

Wie viele Kontinente es auf der Erde gibt, hängt davon ab, wie man zählt. Die klassische Zählweise besagt, dass es weltweit sieben Kontinente gibt. Zählt man allerdings beispielsweise Nord- und Südamerika als einen Kontinent "Amerika" sind es schon nur noch sechs Kontinente. Diese unterschiedlichen Zählungen sind deshalb akzeptiert, weil beispielsweise Nord- und Südamerika miteinander verbunden sind, genau wie Europa und Asien.

Wenn man alle verschiedenen Arten, Kontinente zu zählen betrachtet, ist von vier bis sieben Kontinenten alles dabei. Im Jahr 2017 forderten Forscher aus Neuseeland sogar, einen achten Kontinent "Zealandia" anzuerkennen. Dieser Kontinent bestehe zu 94% aus Wasser und umfasse Neuseeland und Neukaledonien. Eine Anerkennung dieses achten Kontinents hat allerdings noch nicht stattgefunden.

Kontinente auf der Erde: Liste aller sieben Kontinente

Geht man von der größtmöglichen Zahl an Kontinenten an, die heute anerkannt sind, also sieben, sind das die folgenden Kontinente:

Afrika

Antarktis

Asien

Europa

Nordamerika

Ozeanien

Südamerika

Diese Liste ist die klassische Unterteilung der Kontinente. Geht man von weniger Kontinenten aus, werden wahlweise Nord- und Südamerika und bzw. oder Europa und Asien oder Europa, Asien und Afrika zusammengenommen.

Fun Fact: Die fünf olympischen Ringe repräsentieren die fünf Kontinente, die an den olympischen Spielen teilnehmen. Diese sind Europa, Asien, Afrika, Ozeanien und Amerika.

