Altina Schinasi: Mit der Brille im Harlekin-Look zum Erfolg - Doodle zum 116. Geburtstag

Zu ihrem 116. Geburtstag ehrt Google die us-amerikanische Künstlerin und Filmproduzentin Altina Schinasi mit einem Doodle. Sie hat die "Harlequin Glasses" erfunden und berühmt gemacht.

Die amerikanische Filmproduzentin Altina "Tina" Schinasi wäre heute am 4. August 2023 116 Jahre alt geworden. Deshalb ehrt Google die Künstlerin, Designerin und Erfinderin heute mit einem Doodle. Bekannt geworden ist sie insbesondere durch das Entwerfen der "Harlequin Glasses" - zu Deutsch: Harlekin-Brille. Das "Katzenaugen"-Brillengestell ist heute noch beliebt. Schinasi ließ im Laufe ihrer Karriere außerdem auch andere Erfindungen patentieren und produziere mehrere Dokumentarfilme.

Wer war Altina "Tina" Schinasi?

Altina Schinasi - auch bekannt unter dem Spitznamen "Tina" - wurde am 4. August 1907 in Manhattan, New York, geboren. Ihre Mutter stammte laut Google aus Saloniki und ihr Vater war ein jüdischer Türke. Nach ihrem Highschool-Abschluss studierte Schinasi in Paris Malerei, was ihre Begeisterung für die Kunst weckte. Zurück in den USA studierte sie Kunst an der Art Students League in New York und nahm eine Stelle als Schaufensterdekorateurin für mehrere Geschäfte in der Fifth Avenue an. Während dieser Zeit arbeitete sie mit prominenten Künstlern, wie Salvador Dalí und George Grosz, zusammen und lernte von ihnen.

Harlequin Glasses und Altina Schinasi: Das ist ihre Erfolgsgeschichte

Ihre Arbeit als Schaufensterdekorateurin inspirierte Altina Schinasi laut Google zur Kreation der inzwischen berühmten Harlequin-Brille. Weil sie festgestellt hatte, dass bei Optikern für Frauen nur eine Art von Brillengestell zur Auswahl stand, entwickelte sie ein ausgefalleneres und avantgardistisches Brillenmodell für Frauen. Angelehnt hat sie das Design an die kantigere Form der Harlekinmaske, die in Venedig während des Karneval getragen wurde.

Ihr Modell mit den spitzen Ecken stellte Altina Schinasi mehreren Herstellern vor. Angenommen wurde es jedoch nicht. Für die Designerin hagelte es zunächst Absagen. Der Grund: Ihr Modell sei zu "edgy", also zu außergewöhnlich. Von ihrer Entwicklung ließ sie sich trotzdem nicht abbringen und konnte schließlich einen lokalen Ladenbesitzer von dem Harlekin-Brillengestell überzeugen. Sechs Monate produzierte sie das Design exklusiv und schon bald wurde die neue Brille zum Erfolg.

Google zufolge war die Harlekin-Brille Ende der 1930er und bis in die 1940er Jahre "zu einem überwältigenden Modeaccessoire für Frauen in den USA" geworden. Altina Schinasi wurde 1939 mit dem Lord & Taylor American Design Award ausgezeichnet und von großen Zeitschriften wie Vogue und Life gewürdigt.

Altina Schinasi: Film und Memoiren in späteren Jahren

Nachdem Altina Schinasi sich als Künstlerin und Designerin einen Namen gemacht hatte, wagte sie sich später auch in die Welt des Films. 1960 produzierte sie etwa einen Dokumentarfilm über den Künstler und ihren ehemaligen Lehrer George Grosz. Laut Google wurde der Film für einen Oscar nominiert und gewann den ersten Platz bei den Filmfestspielen in Venedig.

In ihrem späteren Leben veröffentlichte Altina Schinasi ihre Memoiren "The Road I Have Traveled" (1995), arbeitete ehrenamtlich als Kunsttherapeutin und erfand Porträtstühle sowie -bänke, die sie "Chairacters" nannte.

In seiner Beschreibung zum heutigen Doodle schreibt Google zum Abschluss: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die Frau, die in mehr als einer Hinsicht eine Visionärin war!"