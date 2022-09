Amazon Freevee: Gratis neue Serien und Filme im Oktober 2022 sehen

Amazon Freevee bringt im Oktober 2022 kostenlos neue Serien und Filme unter die Leute - hier finden Sie alle Infos.

Neue Serien und Filme gratis: Der im Sommer 2022 in Deutschland eingeführte Streamingdienst Amazon Freevee macht es möglich. Was wird im Oktober 2022 geboten? ALF und Kojak kehren zurück, es gibt einen Oscar-Gewinner sowie die Deutschland-Premiere einer Freevee-Eigenproduktion. Und noch eine ganze Menge mehr. Viel Spaß!

Neue Serien und Filme auf Amazon Freevee: Das kann man im Oktober 2022 kostenlos sehen

Diese Serien können Sie im Oktober 2022 neu bei Freevee sehen

Ab 1. Oktober 2022

Die Slawen – das Feuer der Macht

OC. California – Staffel 1 bis 4

– Staffel 1 bis 4 ALF – Staffeln 1 bis 4

Ab 3. Oktober 2022

Kojak – Staffel 1

Ab 15. Oktober 2022

Everybody Hates Chris – Staffeln 1 bis 4

Ab 21. Oktober 2022

Troppo - „The Truth Lies Beneath the Surface“ - Staffel 1 ( Freevee -Original, Deutschlandpremiere)

Diese Filme gibt es im Oktober 2022 neu bei Freevee

Ab 1. Oktober 2022

Belleville Cop

Cop Der Krieg des Charlie Wilson

Elizabeth

Nachtfalken

Primal

The Baytown Outlaws

Ab 2. Oktober 2022

Red Rock West

Ab 3. Oktober 2022

Ein Fremder ohne Namen

Ab 4. Oktober 2022

Der Duft von wildem Thymian

Ab 5. Oktober 2022

Big Fish & Begonia

Ab 8. Oktober 2022

MILF – Ferien mit Happy End

Ab 10. Oktober 2022

Die Vögel

Ab 13. Oktober 2022

Empire State

Vergiss mein nicht

Ab 15. Oktober 2022

The Last Full Measure – Keiner bleibt zurück

Ab 17. Oktober 2022

Brüno

Ab 21. Oktober 2022

Fear and Loathing in Las Vegas

Ab 24. Oktober 2022

IP Man – Kung Fu Master

Ab 27. Oktober 2022

State of Violence

Ab 28. Oktober 2022

Ein letzter Job

Shopgirl

Ab 30. Oktober 2022

Chucky’s Baby

Curse Of Chucky

Ab 31. Oktober 2022

Unterwegs nach Cold Mountain (Oscar für Renée Zellweger als Beste Nebendarstellerin)

Amazon Freevee: Das hat es mit dem Gratis-Portal auf sich

Seit August 2022 hat der Versand- und Streaming-Gigant Amazon mit Amazon Freevee den Mediatheken von ARD und ZDF ein weiteres kostenlos verfügbares Streaming-Portal an die Seite gestellt. Wobei: Die Öffentlich-Rechtlichen fordern Ihnen natürlich den monatlichen Rundfunkbeitrag ab, während Sie bei Freevee echt nur dadurch bezahlen, dass Sie die Werbung in Kauf nehmen. Die jeweilige "Kostenlosigkeit" liegt also ganz im Auge des Betrachters.

Deutschland ist nach den USA und Großbritannien erst das dritte Land, in dem der Branchenriese sein neues Konzept eingeführt hat. Es handelt sich dabei um den kleineren Bruder von Amazon Prime Video - mit dem Unterschied, dass Freevee tatsächlich nichts kostet - es ist also vom Typ her eher eine Art YouTube für Serien und Filme.

Der Dienst verfügt zwar über eine eigene App, ist aber in Deutschland zunächst nur über amazon.de erreichbar. Dort finden Sie einen speziellen "freevee"-Chanel. Sie brauchen also zum Abrufen der Inhalte keinen Amazon-Account oder ein Prime-Abo.

Das Angebot ist recht vielfältig. Es gibt Serien, Filmen und TV-Formate, wie man sie von Streamingdiensten wie Amazon Prime Video oder Netflix kennt. In diesem Zusammenhang betont Amazon seinen Lizenz-Deal mit dem Produktionsstudio Universal Pictures.