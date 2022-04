Amazon: Kostenloser Streamingdienst in Deutschland noch 2022

Amazon kündigt noch für dieses Jahr einen kostenlosen Streamingdienst an. Auch einige Inhalte werden bereits angepriesen.

Noch in diesem Jahr soll ein kostenloser Streamingdienst von Amazon in Deutschland starten. Wie der US-Online-Riese mitteilte, wird IMDb TV "im Laufe dieses Jahres" auch hierzulande abrufbar sein, in den USA und in Großbritannien existiert das Angebot bereits.

Bislang gibt es in der Bundesrepublik nur das kostenpflichtige Streaming-Angebot Prime Video. Bereits am 27. April werde IMDb TV zudem in Amazon Freevee umbenannt - über das Projekt hatte zuvor die Fachzeitschrift W&V berichtet.

IMDb TV finanziert sich über Werbeeinnahmen. "Kunden gehen zunehmend dazu über, werbegestützte Premium-Inhalte zu streamen, und wir haben Amazon Freevee entwickelt, um ihnen begehrte Inhalte mit begrenzter Werbung zu liefern", wird Ashraf Alkarmi als Leiter von Amazon Freevee zitiert.

Video: dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten

Spin-off "Bosch: Legacy" kommt auf Amazon Freevee

Zudem versprach der Konzern, das Angebot exklusiver Serien- und Filmformate (Originals) noch in diesem Jahr deutlich - offiziell um 70 Prozent - auszubauen. So gibt es ein Spin-off der am längsten laufenden Amazon Original Serie bei Prime Video, "Bosch: Legacy". In den USA und Großbritannien feiert es bereits am 6. Mai Premiere.

Angekündigt werden zudem eine neue Wohndesign-Serie mit dem Titel "Hollywood Houselift with Jeff Lewis", Greg Garcias Comedy-Serie "Sprung", und "High School". Letztere ist eine von Clea DuVall für das Fernsehen adaptierte Serie, die auf den New-York-Times-Bestseller-Memoiren der Grammy-nominierten und mit Platin ausgezeichneten Künstlerinnen Tegan und Sara Quin basiert.

Lesen Sie dazu auch

Die User können sich auch über zahlreiche neue und exklusive Original-Filme freuen. Hier wird die romantische Komödie "Love Accidentally" mit Brenda Song und Aaron O'Connell in den Hauptrollen genannt.

Amazon will "Angebot an originellen und breit gefächerten Originals weiter ausbauen"

Angesichts der rasanten Entwicklung der werbefinanzierten Video-on-Demand-Angebote - kurz: AVOD - frohlockt Jennifer Salke als Leiterin von Amazon Studios: "Wir freuen uns darauf, diesen Schwung mit einem wachsenden Angebot an originellen und breit gefächerten Originals weiter auszubauen und Amazon Freevee als führenden AVOD-Service mit Inhalten zu etablieren, nach denen sich das Publikum sehnt."

In Deutschland hat sich durchaus ein Markt für nationale und internationale Anbieter von Streamingdiensten entwickelt. Dabei konkurrieren internationale Größen wie Netflix, Disney, Apple und Amazon mit den Streamingplattformen der Sendergruppen wie RTL Deutschland und ProSiebenSat.1 oder denen der öffentlich-rechtlichen Sender von ARD und ZDF. (mit dpa)