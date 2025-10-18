„Fallout“, Staffel 2: Start, Besetzung und alle Infos

Dass die Serie „Fallout“ eine zweite Staffel bekommen würde, stand schon eine ganze Weile fest. Prime Video hatte die Fortsetzung der Videospielverfilmung am 19. April 2024 über X angekündigt - und damit gerade einmal acht Tage nach dem Release von Staffel 1. Die erste Staffel der Serie stand nach dem Release an der Spitze der Streaming Charts von Amazon Prime Video. In dem X-Post, der die Fallout-Fortsetzung bestätigte, sind Lucy MacLean (Ella Purnell), Maximus (Aaron Moten) und Cooper Howard, bekannt als Der Ghul (Walton Goggins), zu sehen. Die drei wichtigsten Figuren werden damit auch in Staffel 2 eine Rolle spielen.

Nun wurden weitere Infos zum Start der zweiten Staffel bekanntgegeben. Ab wann gibt es die neuen Folgen von „Fallout“ auf Amazon Prime Video zu sehen? Worum geht es in Staffel 2 und welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream haben wir hier in diesem Artikel für Sie zusammengetragen.

„Fallout“: Start von Staffel 2

Die Produktion der zweiten Staffel von „Fallout“ begann im November 2024, musste jedoch im Januar 2025 aufgrund der Waldbrände in der Region Los Angeles unterbrochen werden. Inzwischen sind die Dreharbeiten aber beendet und der Starttermin steht fest. Ab dem 17. Dezember 2025 startet die Show in die zweite Staffel.

Laut einem Bericht von ScreenRant ist „Fallout“ übrigens schon vor der Veröffentlichung der zweiten Staffel um eine dritte Staffel verlängert worden.

Besetzung von „Fallout“: Schauspieler im Cast von Staffel 2

Die Serienmacher Jonathan Nolan und Lisa Joy haben angekündigt, dass die zentralen Figuren aus Staffel 1 auch in der Fortsetzung mitwirken. Demnach wird Ella Purnell erneut in der Rolle der Lucy MacLean zu sehen sein. Auch die Charaktere Ghoul (verkörpert von Walton Goggins), Maximus (Aaron Moten) und Hank MacLean (Kyle MacLachlan) sollen in der kommenden Staffel zurückkehren. Die Besetzung wird damit im Großen und Ganzen gleich bleiben. Das sind die Schauspielerinnen und Schauspieler in Staffel 2 von „Fallout“:

Darstellerin/Darsteller Rolle Walton Goggins Ghul Ella Purnell Lucy Kyle MacLachlan Overseer Hank Aaron Moten Maximus Xelia Mendes-Jones Dane Michele Danna Trader Matty Cardarople Huey Mike Doyle Mr. Spencer Alireza Mirmontazeri Colonel Charlie Besso Tommy Victorya Danylko-Petrovskaya Wife Michael John Benzaia Weatherman Navarro Jace Wade Raider Leader Mason Cufari Birthday Boy Roy Arlette Aponte Trader Shefik Fiend Raider Neil Towne Alpha Leader Moisés Arias Norm Rodrigo Luzzi Reg Annabel O'Hagen Steph Johnny Pemberton Thaddeus Dave Register Chet Michael Emerson Wilzig

Handlung von „Fallout“, Staffel 2: Worum geht es in den neuen Folgen?

Zum Ende der ersten Staffel der Serie „Fallout“ erreicht die Hauptfigur Lucy nach zahlreichen Herausforderungen das Griffith-Observatorium in Los Angeles, wo sie ihren Vater Hank ausfindig macht. Dort übergibt sie Moldaver den Kopf von Wilzig, der zur Aktivierung eines Reaktors für kalte Fusion genutzt werden kann. Diese Technologie sollte eine Stromversorgung für das postapokalyptische Ödland ermöglichen. Moldaver kommt jedoch kurz darauf bei einem Angriff der sogenannten Stählernen Bruderschaft ums Leben.

Wie es mit Lucy weitergeht, ist bislang offen. Fest steht jedoch, dass die Handlung von Staffel 2 nach Kalifornien verlegt wird. Die bisherigen Schauplätze Utah und New York werden nicht fortgeführt. Graham Wagner, einer der beiden Showrunner von „Fallout“, kündigte an, dass neue Elemente aus der gleichnamigen Computerspielreihe eingebunden werden sollen. So sollen unter anderem die aus den Spielen bekannten Kreaturen namens „Deathclaws“ erstmals in der Serie auftauchen.

„Fallout“-Serie: Folgen von Staffel 2

Mit der ersten Staffel wurden insgesamt acht Folgen veröffentlicht. Manche der Episoden dauerten etwa 45 Minuten, andere waren mit eine Laufzeit von über 75 Minuten deutlich länger. Wie viele Episoden die die neue Staffel haben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass sich die Macher der Serie an Staffel 1 orientieren und erneut acht Folgen ins Auge fassen.

Staffel 2 von „Fallout“: Übertragung im Stream

Genau wie Staffel 1 gibt es auch die zweite Staffel der „Fallout“-Serie bei Amazon Prime Video im Stream zu sehen. Um die neuen Folgen auf Amazon Prime Video abrufen zu können, ist allerdings eine kostenpflichtige Amazon-Prime-Mitgliedschaft nötig. Diese kostet monatlich 8,99 Euro oder alternativ 89,90 Euro bei jährlicher Zahlung. Für Personen in Ausbildung oder im Studium bietet Amazon eine ermäßigte Variante an. Diese liegt bei 4,49 Euro pro Monat, beziehungsweise 44,90 Euro pro Jahr.

„Fallout“: Die Waldbrände in Los Angeles verzögerten den Drehstart von Staffel 2

Damit konnte niemand rechnen – diesmal waren es nicht Streiks in Hollywood, sondern die verheerenden Waldbrände, die seit dem 7. Januar 2025 ganze Landstriche Südkaliforniens in Schutt und Asche legten. Ursprünglich sollte der Dreh am 8. Januar weitergehen, doch die Brände haben alle Pläne zu Makulatur werden lassen. Ironie des Schicksals? Die echte Katastrophe schlug ungewollt eine beklemmende Brücke zwischen Fiktion und Realität, denn der Plot von „Fallout“ spielt in einer postapokalyptischen Welt nach einem atomaren Weltkrieg.

Trailer zu „Fallout“, Staffel 2

Um sich auf die zweite Staffel von „Fallout“ einzustimmen, finden Sie hier den ersten Teaser Trailer: