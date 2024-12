Bengals gewinnen NFL-Spiel nach Chaos-Szene kurz vor Schluss

Die Cincinnati Bengals haben zum Abschluss des NFL-Spieltags einen kaum noch für möglich gehaltenen Sieg gegen die Dallas Cowboys eingefahren. Im Gegensatz zu einigen anderen Partien dieser Saison hatten die Bengals bei einem geblockten Punt beim 27:20 das Glück auf ihrer Seite und verbesserten ihre Saisonbilanz auf 5 Siege aus 13 Spielen. Die Playoffs sind damit bei vier ausstehenden Partien theoretisch weiter erreichbar.

«Wir haben das gebraucht. Es war schön, dass wir hier mit einem Sieg davon gekommen sind», sagte Bengals-Quarterback Joe Burrow, der mit 369 Yards Raumgewinn nach Pässen und drei Touchdown-Würfen erneut ein starkes Spiel ablieferte. Es war bereits das fünfte Spiel in Serie mit mindestens drei Touchdown-Pässen für ihn.

Chaos-Szene ermöglicht Bengals letzten Touchdown

Beim Stand von 20:20 wollten die Bengals den Ball mit einem Punt weit in die Hälfte der Cowboys befördern, um den Gastgebern möglichst keine Chance auf Punkte zu geben. Dann aber blockte ein Profi der Cowboys den Football - so weit, so gut für Dallas. Weil der umherspringende Ball aber am Ende der chaotischen Situation in Besitz der Bengals gelangte, bekam Burrow eine weitere Chance - und nutze sie für einen Pass auf Ja'Marr Chase, der seinen zweiten Touchdown des Abends erzielte.