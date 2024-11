Chiefs sichern sich als erstes NFL-Team Playoff-Teilnahme

Mit einem sehr mühsam erkämpften Sieg haben die Kansas City Chiefs ihre Bilanz als bestes Team der NFL verteidigt. Gegen die Las Vegas Raiders, die zuvor sieben Partien in Serie verloren hatten, holte die Mannschaft um Quarterback Patrick Mahomes ein knappes 19:17. Den Sieg sicherte erst ein Fehler der Raiders, die Sekunden vor Schluss den Ball zu früh ins Spiel brachten und in der Folge an die Gastgeber aus Kansas City verloren.

Die Chiefs hatten im dritten Viertel noch 16:3 in Führung gelegen und fanden sich zu Beginn des Schlussviertels plötzlich mit 16:17 in Rückstand. Ein Field Goal von Kicker Matthew Wright brachte die Chiefs wieder in Führung und reichte am Ende für den elften Sieg im zwölften Spiel der Saison. Die Chiefs haben damit auch mathematisch die Teilnahme an den Playoffs sicher. Das Team will als erste Mannschaft der NFL-Geschichte den Super Bowl zum dritten Mal in Serie gewinnen.

Mahomes verbuchte einen Touchdown-Pass und warf insgesamt für 306 Yards Raumgewinn. Travis Kelce, dessen Freundin Taylor Swift die Partie live im Stadion verfolgte, fing nur 7 der 13 Pässe in seine Richtung. Für die Raiders überzeugte Quarterback Aidan O'Connell mit zwei Touchdown-Pässen und Würfen für 340 Yards Raumgewinn.

Der Sieg gegen die Raiders war ein hartes Stück Arbeit für die Kansas City Chiefs.