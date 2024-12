Deutscher Profi Wiegand macht Schritt Richtung NFL

Der deutsche Football-Profi Leander Wiegand nimmt am International Pathway Program (IPP) in Florida teil und will so den Sprung in die nordamerikanische Football-Liga NFL schaffen. Der 25 Jahre alte Offensive Tackle kann sich nach zehn Trainingswochen im März den NFL-Scouts präsentieren.

Zuletzt spielte Wiegand für die Munich Ravens. Vorbild für die deutschen IPP-Spieler ist Jakob Johnson, der das Programm 2019 durchlief und einen Platz in der NFL ergatterte. Aktuell ist der Fullback für die New York Giants aktiv.

Das Programm existiert seit 2017 und soll die Anzahl der internationalen Spieler in der NFL erhöhen. «Die Konzentration auf die Entwicklung des globalen Footballs und die Förderung internationaler Talente ist entscheidend für das weltweite Wachstum unseres Sports», sagte NFL-Vizepräsident Peter O'Reilly.