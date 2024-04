Ex-Footballstar O.J. Simpson gestorben

Der frühere US-Footballstar O.J.

Simpson, der 1995 in einem spektakulären Prozess wegen Mordes an seiner Ex-Frau freigesprochen worden war, ist tot. Simpson sei im Alter von 76 Jahren an Krebs gestorben, teilte seine Familie auf der Online-Plattform X, vormals Twitter, mit.

Sein Anwalt bestätigte die Nachricht vom Tod Simpsons zudem gegenüber dem Online-Portal "TMZ".

Mehr Informationen in Kürze.

(dpa)