NFL: Chicago Bears trennen sich von Cheftrainer

Einen Tag nach der vermasselten Schlussphase gegen die Detroit Lions haben sich die Chicago Bears von Cheftrainer Matt Eberflus getrennt. Eberflus war etwas mehr als zwei Jahre für den NFL-Club verantwortlich und kam in dieser Zeit auf eine Bilanz von 14 Siegen bei 32 Niederlagen. Insbesondere in dieser Saison verloren die Bears oft nach fragwürdigen Entscheidungen in der Schlussphase - so wie am Donnerstag beim 20:23 in einem landesweit übertragenen Spiel gegen die Detroit Lions.

Die schlechte Kommunikation führte gegen die Lions dazu, dass der Ausgleich oder mögliche Sieg nicht mehr machbar war, weil die Uhr runterlief. Und das, obwohl das Team noch ein Timeout übrig hatte.

Nachfolger von Eberflus ist als Interimscheftrainer der bislang für die Offensive zuständige Thomas Brown, teilten die Bears mit.