NFL-Thriller: Vikings bleiben Lions auf den Fersen

Mit einer Interception in der letzten Minute haben die Minnesota Vikings in der NFL gegen die Arizona Cardinals gewonnen. Das 23:22 war der fünfte Erfolg in Serie und der zehnte Sieg im zwölften Spiel. Damit bleiben die Vikings auch den Detroit Lions um den deutschen Star-Receiver Amon-Ra St. Brown auf den Fersen, die die NFC mit elf Siegen anführen. Quarterback Sam Darnold führte Minnesota mit 235 Yards und zwei Touchdowns zum Erfolg, obwohl er fünf teils harte Sacks einstecken musste.

Das Spiel hatte außer Spannung zunächst wenig zu bieten, bis zur Pause konnte kein Team in die gegnerische Endzone vordringen. In der zweiten Hälfte wurde es dann jedoch auch sportlich sehenswert: Beim Spielstand von 6:19 starteten die Vikings ihre Aufholjagd und gingen gut eine Minute vor Schluss erstmals in Führung. Die anschließende Interception durch Shaquill Griffin besiegelte das Comeback.

Die Lions haben sich derweil mit einem prominenten Neuzugang verstärkt. Wie die Franchise am Sonntag bekanntgab, stößt Safety Jamal Adams zum Team um Quarterback Jared Goff. Der dreimalige Pro-Bowler war zuletzt für die Tennessee Titans aufgelaufen, im Oktober aber auf eigenen Wunsch freigestellt worden.