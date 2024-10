St. Brown über NFL-Zukunft: «Noch ein paar Jahre vor mir»

Equanimeous St. Brown sieht seine NFL-Karriere trotz zuletzt frustrierender Monate und kaum Spielanteilen nicht in Gefahr. «Ich bin noch nicht fertig, ich habe noch ein paar Jahre vor mir», sagte St. Brown der Deutschen Presse-Agentur. Als Profi der New Orleans Saints spielt der ältere Bruder von Detroit-Lions-Spieler Amon-Ra St. Brown in dieser Saison bislang fast keine Rolle.

Statt nach zwei durchwachsenen Jahren bei den Chicago Bears in New Orleans wieder Schwung aufzunehmen, bremste ihn eine Oberschenkelverletzung in der Saisonvorbereitung so sehr aus, dass er den Sprung in den 53-Mann-Kader verpasste und entlassen wurde. Die Saints verpflichteten ihn zwar kurz darauf für den Trainingskader und können ihn wie am vergangenen Sonntag beim 8:24 gegen die Chargers hochziehen - befriedigend sei die Situation allerdings nicht, räumt St. Brown ein.

«Ich bin unzufrieden damit, im Trainingskader zu sein. Das ist seit acht Wochen so. Aber ich muss einfach mein Bestes geben», sagte er. «Ich bin mental stark. Es war schwierig am ersten Tag. Aber danach habe ich meinen Kopf hochgehalten und gearbeitet.»

Icon Vergrößern Equanimeous St. Brown spielte zuletzt, ist mit seiner Situation aber insgesamt nicht zufrieden. Foto: Maximilian Haupt/dpa Icon Schließen Schließen Equanimeous St. Brown spielte zuletzt, ist mit seiner Situation aber insgesamt nicht zufrieden. Foto: Maximilian Haupt/dpa