Vikings setzen Lions durch 12. NFL-Saisonsieg unter Druck

Die Minnesota Vikings haben in der NFL mit den Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown gleichgezogen und für große Spannung in den letzten Wochen der Hauptrunde gesorgt. Das 30:12 gegen die Chicago Bears war der 12. Sieg im 14. Saisonspiel für die Vikings, das Team liegt damit gleichauf mit den Lions und steht nur wegen des verlorenen direkten Duells auf Rang zwei der NFC North. Die beiden Mannschaften treffen am letzten Spieltag vor den Playoffs aber noch mal aufeinander, in dieser Partie könnte es dann final um die bessere Ausgangsposition auf dem Weg zum Super Bowl gehen.

Im Parallelspiel gewannen die Atlanta Falcons knapp 15:9 gegen die Las Vegas Raiders und hielten ihre eigenen Hoffnungen auf die Playoffs am Leben. Nach vier Niederlagen in Serie war der Sieg in Las Vegas enorm wichtig. Bis weit ins Schlussviertel führten die Falcons 15:3, ein später Touchdown für die Gastgeber machte die Partie dann wieder spannend. Atlanta steht nun bei sieben Siegen und sieben Niederlagen und hat weiter Chancen, die Tampa Bay Buccaneers an der Spitze der NFC South noch abzufangen. Die Bucs stehen bei acht Siegen und sechs Niederlagen.

