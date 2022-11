Taylor Swift bricht eigenen Rekord

Bei den 50. American Music Awards hat Taylor Swift vier Preise abgeräumt und damit ihren eigenen Rekord gebrochen. Kein Künstler hat je so viele Auszeichnungen bekommen wie sie.

Nachdem sie bereits bei den MTV Europe Music Awards 2022 vier Preise abgeräumt hatte, legte Taylor Swirft bei den 50. American Music Awards noch einen drauf. Die amerikanische Sängerin war sechsmal nominiert und gewann alle sechs Auszeichnungen. Auch der wichtige Preis "Künstler des Jahres" ging an die 32-Jährige.

American Music Awards: Sechs Auszeichnungen für Taylor Swift

Außerdem erhielt die die Preise als beste Pop-Sängerin und beste Country-Sängerin sowie für das beste Musik-Video ("All Too Well: The Short Film") und das beste Pop-Album ("Red (Taylor's Version)"). Inzwischen hat Swift 40 Trophäen gesammelt. Das sind mehr AMA-Auszeichnungen als je ein anderer Künstler zuvor erhalten hatte. Die 32-Jährige besserte damit ihren eigene Rekordmarke von 34 Awards nochmals auf.

Dabei war Swift nicht einmal die Künstlerin mit den meisten Nominierungen. Latin-Star Bad Bunny war achtmal nominiert, gewann aber nur in zwei Kategorien. Er wurde als bester Latin-Künstler und für das beste Latin-Album ausgezeichnet. Maneskin, die italienischen ESC-Sieger aus dem Jahr 2021, durften sich über eine Trophäe für den besten Rock-Song ("Beggin") freuen, nachdem sie im vergangenen Jahr leer ausgegangen waren.

American Music Awards gehören zu wichtigsten US-Auszeichnungen

Neben den Grammys gehören die American Music Awards zu den wichtigsten Auszeichnungen in der US-Musikbranche. Sie werden in Sparten wie Pop, Country, Hip-Hop, Rock und R&B vergeben. Die Nominierungen basieren auf Albumverkaufszahlen der Musiker, über die Gewinner können Fans im Internet abstimmen.

MTV Europe Music Awards 2022: Vier Preise für Taylor Swift

Auch bei den MTV Europe Music Awards vor wenigen Tagen gewannt Swift bereits vier Auszeichnungen und war damit die erfolgreichste Künstlerin der Verleihung. Sie gewann in den Kategorien "Bester Künstler", "Bester Pop-Künstler", "Bestes Video" und "Bestes Longform-Video". (mit dpa)