Amoklauf-Alarm

12:37 Uhr

Amok-Alarm an Schule in Bonn: Großeinsatz der Polizei

In Bonn wurde in einer Schule ein automatisierter Amok-Alarm ausgelöst. Die Polizei rückte an, die Schülerinnen und Schüler versteckten sich unter den Schulbänken. Am Ende gab es Entwarnung.

Von Lukas von Hoyer