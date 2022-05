Amok-Alarm in Bremerhaven: offenbar Schüsse an Schule

In Bremerhaven betrat ein Mann mit einer Waffe ein Gymnasium und verletzte eine Frau schwer. Der Täter wurde von der Polizei gestellt.

Amok-Alarm in Bremerhaven: Am Lloyd-Gymnasium an der Grazer Straße in Bremerhaven-Mitte kam es am Donnerstag zu Schüssen. Eine Frau sei dabei verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Demnach kam sie ins Krankenhaus. Ob Lebensgefahr bestand oder besteht, ist noch unklar. Der Täter ist von der Polizei gestellt. Er befinde sich in Gewahrsam.

Bei dem gestellten Täter soll es sich um einen Angestellten des Gymnasiums handeln. Dort habe er mit einer Waffe eine Person verletzt. Die Polizei sei daraufhin mit starken Kräften an das Gebäude gerückt und habe den Täter festnehmen können. Um was für eine Art von Waffe es sich handelte, konnte der Sprecher noch nicht sagen. Die NWZ berichtete von Schüssen mit einer Armbrust.

Im Internet kursiert ein Video, das zeigen soll, wie sich der mutmaßliche Täter stellte. Darauf ist zu sehen, wie ein Mann an einer Kreuzung in der Nähe der Schule sitzt, neben ihm liegt offenbar eine Armbrust auf dem Boden. Er legt sich auf den Bauch und verschränkt die Arme auf dem Rücken. Kurz darauf fährt ein Polizeiwagen vor, aus dem Beamte springen und zu ihm eilen.

Die Schüler befinden sich demnach noch im Gymnasium. Die Polizei hat die Lage vor Ort unter Kontrolle und hat eine Notfall-Hotline eingerichtet, heißt es in einer ersten Mitteilung. Die Durchsuchung der Schule läuft derzeit an.

Mehr Informationen erfahren Sie in Kürze.