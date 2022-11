Amokalarm an Siegburger Schule: Schüsse gefallen?

An einer Siegburger Schule wurde ein Amokalarm ausgelöst. Ein Unbekannter soll mit einer Langwaffe in die Luft geschossen haben.

An einer Realschule in Siegburg wurde am Mittwochvormittag ein Amokalarm ausgelöst. Nachdem Zeugen eine Personenbeschreibung abgegeben haben, überprüft die Polizei nun mehrere Verdächtige. Bislang gibt es keine Berichte über Verletzte.

Wie der General-Anzeiger berichtet, stellten die Beamten einen 14-Jährigen, auf den die Täterbeschreibung passte. Die Polizei nahm ihn mit zur Wache, überprüfte ihn und durchsuchte auch die Wohnung mit dem Einverständnis der Eltern. Der Verdacht bestätigte sich allerdings nicht.

Amokalarm in Siegburg: Unbekannter soll geschossen haben

Laut Zeugenaussagen soll ein Unbekannter mit einer Langwaffe in die Luft geschossen haben. Die Polizei bestätigte "Knallgeräusche". Die Beamten fanden auf dem Schulgelände Reste von Feuerwerkskörpern und Munition. Wie RP Online berichtet, seien die Schüler in geschlossenen Klassenzimmern untergebracht. Die Polizei bittet die Eltern, nicht zur Schule zu kommen. Spezialkräfte durchsuchten das Gebäude. Auch zwei Hubschrauber sind im Einsatz.