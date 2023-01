Amokalarm: Polizei evakuiert Schule in Gelsenkirchen

Nach einem Amokalarm wurde eine Gesamtschule in Gelsenkirchen evakuiert. Es soll konkrete Morddrohungen gegen Lehrkräfte gegeben haben.

Am Mittwochmorgen hat die Polizei nach einer Amokdrohung eine Gesamtschule in Gelsenkirchen evakuiert. Alle Schüler und Lehrer wurden in Sicherheit gebracht. Die Schüler hätten sich nicht in ihren Klassen verschanzen müssen, da vor Ort keine akute Gefahr bestanden hätte. Alle hätten das Gebäude geordnet verlassen können. Die Polizei hat das Gelände weiträumig abgesperrt.

Wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung berichtet, habe es eine gezielte Morddrohung gegen Lehrkräfte gegeben. Weitere Details sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen zum Absender der Amokdrohung laufen.

Zwei 13-Jährige sollen Amoklauf in der Oberpfalz geplant haben

Erst am Montag hat die Polizei offenbar einen Amoklauf an einer Schule in der Oberpfalz verhindert. Bei zwei 13-Jährigen aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab fanden die Beamten Sprengstoff. Die beiden Verdächtigen wurden in Gewahrsam genommen und in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen. Dort sollen sie vorerst auch bleiben. (mit dpa)

