Amokläufer von Heidelberg war laut Polizei ein 18-Jähriger aus Mannheim

Ein Mann hat am Montagmittag auf dem Gelände der Universität Heidelberg auf Studierende geschossen. Eine junge Frau starb, drei weitere Menschen wurden verletzt.

Ein 18-Jähriger soll den Amoklauf in Heidelberg verübt haben. Der mutmaßliche Täter habe zwei Langwaffen dabeigehabt, sagte Siegfried Kollmar, Polizeipräsident des Präsidiums Mannheim, bei einer Pressekonferenz am Montagabend. Die Waffen habe der Deutsche nach bisherigen Erkenntnissen im Ausland gekauft. Er habe in Mannheim gewohnt.

Eine junge Frau war kurz nach dem Amoklauf an der Universität an ihren schweren Verletzungen gestorben. Der Täter habe ihr in den Kopf geschossen, hieß es am Montag aus Sicherheitskreisen. Der Mann hatte am Mittag bei laufender Vorlesung in einen Hörsaal mit einem Gewehr um sich geschossen, wie die Polizei mitteilte. Es gab neben der jungen Frau drei Verletzte.

Mutmaßlicher Schütze von Heidelberg kündigte Tat laut Polizei kurz vorher an

Der Mann, der selbst Student gewesen sein soll, sei dann ins Freie geflohen. Er soll einen Rucksack mit weiteren Waffen dabei gehabt haben. Woher er diese hatte, blieb zunächst unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen war der mutmaßliche Täter nicht vorbestraft, sagte Andreas Herrgen, Leiter der Staatsanwaltschaft Heidelberg. Weder der Mann noch nahe Angehörige hätten Waffen besitzen dürfen. Ermittelt werde nun auch, ob Dritte strafrechtlich zur Mitverantwortung gezogen werden müssen. Nach Angaben der Polizei habe der 18-Jährige noch mehr als 100 Schuss Munition dabei gehabt. Warum er mit dem Schießen aufgehört habe, wisse man noch nicht, sagte Kollmar. Das sei spekulativ, es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass eine bestimmte Person getroffen werden sollte.

Nach Angaben der Polizei beging der Mann auf dem Gelände der Universität Suizid. Zudem hieß es, der Mann habe nach aktuellem Ermittlungsstand keine politischen oder religiösen Motive gehabt. Man gehe eher von einer Beziehungstat oder psychischen Problemen aus, hieß es in den Sicherheitskreisen. Offiziell machen die Ermittler noch keine Angaben zu einem möglichen Motiv für den Amoklauf an der Heidelberger Universität. Dafür sei es noch zu früh, sagte der Chef der Staatsanwaltschaft Heidelberg. Es gebe noch keine belastbaren Informationen dazu.

Kurz vor dem Amoklauf in Heidelberg soll der Schütze seine Tat angekündigt haben. Nach Angaben der Polizei schickte er unmittelbar zuvor eine Whatsapp-Nachricht an "eine Person". Er habe geschrieben, "dass Leute jetzt bestraft werden müssen", sagte Kollmar. In der Nachricht habe er sich außerdem eine Seebestattung gewünscht. "Auch das werden wir noch verifizieren müssen, auch das werden wir noch nachvollziehen müssen", betonte der Mannheimer Polizeipräsident. "Wir werden sein Umfeld jetzt durchleuchten in den nächsten Tagen, mit Hochdruck." Die Ermittler wollen alle seine Aufenthaltsorte und Gesprächspartner der vergangenen Tage überprüfen.

Auf dem Gelände der Heidelberger Universität hat es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen Amoklauf gegeben. Foto: R.Priebe, Pr-Video/dpa

Die Polizei richtete bereits am Nachmittag eine Hotline für Angehörige ein. Das Neuenheimer Feld vor den Toren der Heidelberger Altstadt war am Nachmittag weiträumig abgesperrt. In diesem Neubaugebiet im Westen des Stadtteils Neuenheim sind vor allem naturwissenschaftliche Fakultäten der Universität sowie Teile der Uniklinik angesiedelt. Die Gebäude der Universität grenzen unmittelbar an Zoo und Botanischen Garten an.

Studierende in Heidelberg zeigen sich nach der Tat fassungslos. "Wir sind unendlich schockiert. Das ist eine Katastrophe, die sich allem Denkbaren zwischen Vorlesungen, Klausuren und Unileben entzieht", sagte Peter Abelmann, Vorsitzender der Verfassten Studierendenschaft, am Montag. Die Nachricht über den Amoklauf habe sich unter den Studierenden wie ein Lauffeuer verbreitet, sagte Abelmann. Einige hätten über Messenger-Dienste direkt über die Tat berichtet. Die Studierendenschaft sei in Gedanken bei den Betroffenen.

Bundes- und Landespolitiker äußern sich zu Amoklauf in Heidelberg

Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) war am Nachmittag auf dem Weg zum Tatort. Sie habe sich zunächst mit Uni-Rektor Bernhard Eitel getroffen und wolle sich nun selbst ein Bild machen, teilte eine Sprecherin des Ministeriums mit. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne), der selbst aus Heidelberg stammt, drückte bei Twitter seine Anteilnahme aus. Sein Herz blute, er sei in Gedanken bei den Verletzten und ihren Angehörigen, schrieb er.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) und stellvertretende CDU-Chefin Karin Prien zeigte sich ebenfalls tief betroffen. "Es ist erschütternd, dass der friedliche Ort des gemeinsamen Lernens zum Ort eines bewaffneten Anschlags wurde", sagte die schleswig-holsteinische Bildungsministerin. "Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer, den Studierenden und Lehrenden und Universitäts-Angehörigen der medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg."

Von Seiten der Bundesregierung äußerten sich zuerst Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und der aus Stuttgart stammende Landwirtschaftsminister Cem Özdemir auf Twitter und sprachen von "erschütternden Nachrichten aus Heidelberg". Am Abend sprach auch Kanzler Olaf Scholz im Anschluss an den Corona-Gipfel den Betroffenen seine Anteilnahme aus und sagte. "Es zerreißt mir das Herz, solch eine Nachricht zu erfahren." (AZ/dpa)