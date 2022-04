Amoklauf

Amoklauf in Erfurt vor 20 Jahren: Als die Angst an die Schulen kam

Tage und Wochen nach der Tat gedenken Menschen vor dem Gutenberg-Gymnasium der Opfer. Unser Bild entstand am 5. Mai 2002.

Plus Vor 20 Jahren tötet ein ehemaliger Schüler im Erfurter Gutenberg-Gymnasium 16 Menschen und sich selbst. Die 71 Schüsse hallen bis heute nach – und haben vieles verändert.

Von Andrea Kümpfbeck

Der 26. April 2002, ein Freitag, ist ein sonniger Tag. Er beginnt für die 700 Schülerinnen und Schüler des Gutenberg-Gymnasiums wie für alle anderen in Deutschland: Aufstehen, ein schnelles Frühstück – und dann los in die Schule. Im vierten Stock des imposanten Schulgebäudes mit der Jugendstil-Fassade am Rande der Erfurter Innenstadt sitzen die Abiturienten über der Mathe-Prüfung. Der Hausmeister hat im Erdgeschoss zu tun.

