Amoklauf im texanischen Uvalde: Video sorgt für Empörung

Eine US-Zeitung hat Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht, die den Amoklauf im texanischen Uvalde zeigen. Die Empörung ist groß und die Polizei steht noch mehr in der Kritik als zuvor.

Wieder gibt es Kritik an der Polizei in den USA. Dieses Mal geht es um den Amoklauf an einer Grundschule im texanischen Uvalde mit 21 Toten am 24. Mai. Es sind Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht worden, die zeigen, dass Polizisten den Amokläufer offenbar erst 74 Minuten nach ihrem Eintreffen erschossen haben.

Video von Amoklauf in Uvalde: Das ist zu sehen

Der vierminütige Clip, den die Zeitung Austin American-Statesman öffentlich machte, zeigt unter anderem, wie der Täter auf dem Parkplatz der Schule zu schießen begann und er dann über den Flur der Schule ging. Mit einem Sturmgewehr schoss er in zwei miteinander verbundenen Klassenräumen auf die Kinder und Lehrerinnen. Der 18-Jährige tötete dabei 19 Kinder und zwei Lehrerinnen.

Medienberichten zufolge trafen die ersten Polizisten nur drei Minuten später ein. Einige näherten sich dem Klassenzimmen, rannten aber in den Flur zurück, als der Amokläufer erneut schoss. Immer mehr schwerbewaffnete Einsatzkräfte trafen ein, aber keiner konfrontierte den 18-Jährigen. Die Polizisten wirkten ratlos und unschlüssig. Die Aufnahmen sollen sogar zeigen, wie sich ein Polizist an einem Desinfektionsspender bedient und das Mittel in seinen Händen verreibt. Laut der Tagesschau stürmten die Polizisten erst 74 Minuten nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte das Klassenzimmer und erschossen den Amokläufer.

Video: AFP

Amoklauf in Uvalde: Polizei in der Kritik

Am Mittwoch kritisierte ein Senator im Staats-Kongress von Texas, Roland Gutierrez, laut Deutscher Presseagentur die fehlende Führung der Einsatzkräfte. "Ich denke, die traurige Tatsache des 24. Mai ist es, dass niemand die Leitung übernommen hat", sagte Gutierrez dem Fernsehsender CNN. Der Chef der texanischen Sicherheitsbehörden, Steven McCraw, warf dem Einsatzleiter vor, dass Leben der Polizisten über das Leben der Kinder gestellt zu haben. Der Polizeichef des Schulbezirks war knapp einen Monat nach der Massaker bis auf weiteres beurlaubt worden.

Der Vater eines getöteten Kindes beklagte, dass der Clip veröffentlicht wurde. Ein Untersuchungsausschuss des texanischen Kongresses hatte den Hinterbliebenen laut US-Medien zugesagt, dass sie die 77-minütige Langfassung der Aufnahmen zuerst schauen dürfen.

