Mehrere Schüler in Wuppertal verletzt: Polizei spricht von Amoktat

Mehrere Schüler wurden am Donnerstagmorgen in Wuppertal verletzt. Ein Jugendlicher soll sie mit einem Messer attackiert haben, die Polizei geht von einer Amoktat aus.

An einem Gymnasium in Wuppertal lief am Donnerstagmorgen ein großer Polizeieinsatz. Laut einem Bericht der Bild soll ein Jugendlicher mit einem Messer auf seine Mitschüler losgegangen sein. Mindestens zwei Schüler seien bei dem Messerangriff schwer verletzt worden, sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul ( CDU) im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. Die Düsseldorfer Polizei sprach von insgesamt vier Verletzten, ohne auf die Schwere der Verletzungen näher einzugehen. Drei Schüler befinden sich auf der Intensivstation. Unter ihnen ist auch der 17-jährige mutmaßliche Angreifer. Die Ermittler gehen von einer Amoktat aus, über ein mögliches Motiv ist derweil noch nichts bekannt.

Medienberichten zufolge hatten sich Schüler in den Klassenräumen verschanzt. Laut der Polizei wurde ein Tatverdächtiger gefasst. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) sei vor Ort. Weitere Hintergründe sind noch unklar.

Die Polizei hat nach Angaben eines Reporters der Deutschen Presse-Agentur Schüler in Gruppen aus dem Schulgebäude geführt. Der Einsatzort war demnach am Donnerstagvormittag weiträumig abgesperrt, ein Polizeihubschrauber kreiste in der Luft. Unter den zahlreichen Einsatzkräften waren auch Beamte mit Maschinenpistolen. "Die Schülerinnen und Schüler sind in Sicherheit und werden betreut", schrieb die Polizei am Donnerstag auf X.