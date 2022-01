Bombenverdacht: Deutscher am Flughafen Amsterdam festgenommen

Ein 22-jähriger Deutscher soll am Flughafen Amsterdam seinen Mitreisenden von einer Bombe erzählt haben. Er wurde zunächst festgenommen. Der Flug startete ohne ihn.

Ein junger Deutscher ist am Sonntagmorgen wegen eines Bombenverdachts am Amsterdamer Airport Schiphol in einem Flugzeug festgenommen worden. Der 22-Jährige haben einem Mitreisenden kurz vor dem Start erzählt, er habe eine Bombe bei sich, teilte die niederländische Grenzpolizei mit.

Bei der Durchsuchung des Mannes sowie des Flugzeugs sei kein Explosivstoff gefunden worden. Die Maschine startete mit rund 30 Minuten Verspätung - ohne den deutschen Passagier. Wieso er angab, eine Bombe bei sich zu haben, blieb zunächst unklar. Der Mann müsse erst noch verhört werden, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur ANP. (dpa)