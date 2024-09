Warnung vor Sturmböen in Schwaben und Bayern

Nachdem sich vergangene Woche noch einmal der Spätsommer in Bayern gemeldet hatte, ist es in den vergangenen Tagen grauer und etwas kühler geworden. Zum Ende der laufenden Woche ist vielerorts in Bayern mit viel Wind zu rechnen. Für heute, Freitag, den 27.9.24, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Wind- und Sturmböen in Teilen Bayerns - auch Schwaben ist betroffen.

Wetter in Bayern heute: DWD warnt vor Sturmböen

Bis spät in den Freitag hinein ist laut DWD mit Wind- und Sturmböen in vielen Landkreisen in Bayern zu rechnen. In weiten Teilen Frankens sowie im nördlichen Schwaben werden bis zum frühen Abend zeitweise Böen bis 60 km/h aus Südwest erwartet. In den nördlichen Kammlagen sowie in den Hochlagen der Alpen werden bis in die erste Nachthälfte hinein, auf den Gipfeln des Bayerwaldes dann in der Nacht zum Samstag Sturmböen zwischen 70 und 80 km/h aus Südwest bis West prognostiziert.

Für mehrere Landkreise gilt eine amtliche Warnung der Stufe 2 oder 3. In der Südosthälfte Bayerns treten dagegen vereinzelte Gewitter auf. Diese sollen bis zum frühen Abend am Freitag anhalten.

Warnung vor Windböen für Teile Bayerns: Diese Landkreise sind betroffen

Für diese Landkreise in Bayern gilt eine amtliche Warnung vor Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h:

Kreis Dillingen a.d. Donau

Kreis Donau-Ries

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Roth

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Tirschenreuth

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kronach

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Kitzingen

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Main-Spessart

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Miltenberg

Warnung vor Sturmböen für Teile Bayerns: Diese Landkreise sind betroffen

Für diese Landkreise in Bayern gilt eine amtliche Warnung vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h:

Kreis Bad Kissingen

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Cham

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Kreis Regen

Kreis Deggendorf

Kreis Freyung-Grafenau