Erster Prozess um Besetzung der Dondorf-Druckerei startet

Am Montag (10.00 Uhr) beginnt vor dem Amtsgericht Frankfurt der erste Prozess um die Besetzung der ehemaligen Dondorf-Druckerei im Dezember 2023. Dem 28 Jahre alten Angeklagten wird laut Amtsgericht vorgeworfen, sich aktiv an der Besetzung des Gebäudes im Frankfurter Stadtteil Bockenheim beteiligt und Hausfriedensbruch begangen zu haben.

Das Kollektiv «Die Druckerei» protestierte mit der Besetzung vor knapp zwei Jahren gegen den geplanten Abriss des historischen Gebäudes, das einem Forschungszentrum der Max-Planck-Gesellschaft weichen sollte. Der Abriss wurde letztlich verhindert, stattdessen hat man sich auf eine Sanierung und anschließende Zwischennutzung einigen können. So zog erst kürzlich die Kunsthalle Schirn in das Gebäude, während das Stammhaus am Römerberg saniert wird.

Das Kollektiv plant vor dem Prozess eine Kundgebung um 9.00 Uhr vor dem Gerichtsgebäude.