Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

An hessischer Gesamtschule: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Lehrer wegen KI-Sexvideo

An hessischer Gesamtschule

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Lehrer wegen KI-Sexvideo

Ein Lehrer soll das Gesicht einer Schülerin per KI in ein Porno-Bild montiert haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Derzeit werden Datenträger des beschuldigten Lehrers ausgewertet. (Symbolbild)
    Derzeit werden Datenträger des beschuldigten Lehrers ausgewertet. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

    Ein Lehrer einer Gesamtschule im hessischen Dietzenbach soll ein Video mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt haben, dass ihn und eine Schülerin bei sexuellen Handlungen zeigt. Die Staatsanwaltschaft Gießen teilte auf Anfrage mit, dass bei ihr «seit Ende Juli 2025 ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts des Herstellens jugendpornografischer Inhalte gemäß § 184c StGB anhängig» sei.

    Konkret werde dem beschuldigten – nicht vorbestraften – Lehrer vorgeworfen, ein Foto von einem Gesicht einer 17 Jahre alten Schülerin mittels KI in eine pornografische Bilddarstellung integriert zu haben, hieß es weiter. Zuvor berichtete die «Offenbach-Post» über den Vorfall.

    Datenträger werden überprüft

    Bei einer Wohnungsdurchsuchung hätten Beamte verschiedene Datenträger wie etwa Computer sichergestellt. Aktuell stehe die Auswertung dieser an. Das nehme «regelmäßig einige Monate in Anspruch», sagte Oberstaatsanwaltschaft Thomas Hauburger. «Die Ermittlungen, die sich nur gegen den beschuldigten Lehrer richten, dauern an.» Weitere Auskünfte könnten derzeit aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht gemacht werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden