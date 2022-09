"And Just Like That…" - das neue Kapitel von "Sex and the City" im Free TV: Alle Infos

"And Just Like That…" läuft bei Vox als Free-TV-Premiere. Wir informieren Sie hier über Handlung, Folgen und Besetzung. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer.

Mit der neuen Serie "And Just Like That…" ist ein Ableger der beliebten Serie "Sex and the City" auf dem Markt. Die Idee zur Serie stammt von Drehbuchautor Michael Patrick King.

Als Executive Producer fungieren neben King auch Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky und John Melfi. Zu den Autoren zählen Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg und Elisa Zuritsky. Die Serie wurde von Regisseur Darren Star kreiert und basiert auf dem Buch von Schriftstellerin Candace Bushnell.

Hier in diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte zur Handlung, zu den Folgen und zu den Schauspielern im Cast von "And Just Like That…".

Video: SAT.1

Start-Termin: Wann ist "And Just Like That…" bei Vox im Free-TV zu sehen?

In Deutschland war die neue Serie "And Just Like That…" zunächst beim Streamingdienst Sky Ticket und bei Sky Comedy zu sehen. Start war am 9. Dezember 2021.

Jetzt aber eine richtig gute Nachricht: Vox bringt die zehn Folgen von Staffel 1 der neuen Serie gratis unters Volk: Ab 13. September 2022 läuft die Serie immer dienstags in Doppelfolgen über die Monitore. Sendebeginn ist jeweils 20.15 Uhr. Im Anschluss an die ersten beiden Episoden zeigt Vox am 13. September um 22 Uhr ein "Prominent! Spezial" über Sarah Jessica Parker.

Lesen Sie dazu auch

Schon ab dem 10. September 2022 sind alle Folgen der ersten Staffel bei der gebührenpflichtigen Version des konzerneigenen Streamingdiensts RTL+ abrufbar.

Handlung: Darum geht es in "And Just Like That…"

Die Serie folgt Carrie, Miranda und Charlotte aus der Serie "Sex and the City" auf ihrem Weg von der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 30ern zu der noch komplizierteren Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern.

Episoden: Das sind die Folgen von "And Just Like That…"

Die Länge einer Episode von "And Just Like That…" beträgt jeweils 30 Minuten. Hier finden Sie einen Überblick über alle Original-Titel der zehn Folgen und Infos zu den Sendeterminen. Start der Doppelfolgen, wie schon erwähnt, jeweils 20.15 Uhr.

Folge 1: Hello It's Me: 13.9.22

Folge 2: Little Black Dress: 13.9.22

Folge 3: When in Rome : 20.9.22

: 20.9.22 Folge 4: Some of My Best Friends: 20.9.22

Folge 5: Tragically Hip: 27.9.22

Folge 6: Diwali : 27.9 22

: 27.9 22 Folge 7: Sex and the Widow: 4.10.22

Folge 8: Bewitched, Bothered and Bewildered: 4.10.22

Folge 9: No Strings Attached: 11.10.22

Folge 10: Seeing the Light: 11.10.22

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "And Just Like That…"?

Die Hauptrollen in der Serie "And Just Like That…" werden von Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis verkörpert.

Hier finden Sie einen Überblick über die weiteren Darsteller im Cast und ihre Rollennamen in der Serie:

Schauspieler Rolle Sarah Jessica Parker Carrie Bradshaw Kristin Davis Charlotte York Goldenblatt Cynthia Nixon Miranda Hobbes Nicole Ari Parker Lisa Todd Wexley Karen Pittman Dr. Nya Wallace Sara Ramírez Che Diaz Sarita Choudhury Seema Patel Isaac Cole Powell George Brenda Vaccaro Gloria Marquette Ivan Hernandez Franklyn Christopher Jackson Herbert Wexley LeRoy McClain Andre Rashad Wallace Bridget Moynahan Natasha Naginsky

"And Just Like That…": Der Trailer

Dieser Trailer wurde 2021 zur Erstausstrahlung der Serie auf Sky veröffentlicht:

(AZ)