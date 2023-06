Staffel 2 von "And Just Like That...": Alle Infos zu Start, Handlung und Besetzung

Staffel 2 von "And Just Like That..." kommt im Juni 2023. Wir haben alle Informationen zu Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream auf Sky.

Im Dezember 2021 startete mit "And Just Like That…" ein Ableger der beliebten Serie "Sex and the City". "And Just Like That…" folgt Carrie, Miranda und Charlotte auf ihrem Weg von der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 30ern zu der noch komplizierteren Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern.

Nach der finale Folge der ersten Staffel fragten sich Fans der Serie weltweit: Wird es eine zweite Staffel von "And Just Like That…" geben? Und wenn ja, wann? Inzwischen hat Sky Licht ins Dunkel gebracht und offiziell verkündet: Ja, es gibt eine Fortsetzung. Und sogar der offizielle Starttermin ist inzwischen bekannt.

Sie wollen wissen, ab wann die zweite Staffel von "And Just Like That..." läuft, worum sie sich dreht und welche Schauspieler und Schauspielerinnen zu sehen sein werden? Wir haben alle Informationen rund um Start, Handlung und Besetzung "And Just Like That..." Staffel 2.

Start-Termin: Wann gibt es Staffel 2 von "And Just Like That…"?

Der Streamingservice Sky hat Staffel 2 von "And Just Like That..." bestätigt. Am 14. April 2023 gab Sarah Jessica Parker bereits bekannt, dass die Dreharbeiten für die zweite Staffel von "And Just Like That..." beendet sind.

Und nun steht auch der offizielle Starttermin fest: Am Donnerstag, dem 22. Juni 2023 geht "And Just Like That..." in Runde 2. Ab circa 9 Uhr morgens soll die ersten Folge dann zum Abruf stehen. Wöchentlich werden die Zuschauer und Zuschauerinnen dann bis Ende August mit neuen Folgen versorgt. Die lineare Ausstrahlung wird voraussichtlich im September auf Sky Atlantic folgen.

In Staffel 2 mit dabei sind erneut die Hauptdarstellerinnen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis. Kim Cattrall, welche bei "Sex and the City" die Rolle der Samantha spielt, wird genau wie in Staffel 1 auch in Staffel 2 wieder nicht mit von der Partie sein. Es soll aber eine Rückkehr von Samantha geben. Wie das umgesetzt wird, ist allerdings noch nicht klar.

Handlung: Darum wird es in Staffel 2 von "And Just Like That…" gehen

Die Ereignisse der ersten Staffel haben das Leben der drei Freundinnen extrem durcheinandergewirbelt. Nachdem Carrie lange Zeit um ihre Liebe Mr. Big trauerte, kam es im Finale von Staffel 1 schließlich zu einem Kuss mit dem Produzenten ihres Podcasts Franklyn. In der zweiten Staffel dürften das Verhältnis zu Franklyn und eine mögliche Beziehung mit ihm definitiv eine wichtige Rolle spielen. Auf dem offiziellen Instagram Account der Serie wurde aber ein weiterer Hinweis gegeben: Carrie und Aiden Shaw küssen sich in den Straßen New Yorks. Mit Aiden kehrt eine bekannte Figur aus dem "Sex And The City"-Universum wieder zurück auf den Bildschirm.

Miranda verliebt sich in "And Just Like That…" in die Stand-up-Comedian Che und beendete für diese ihre Ehe mit Steve. Nun wollen sich die beiden in Staffel 2 ein neues Leben in Los Angeles aufbauen. Charlotte hingegen musste in der ersten Staffel begreifen, dass sie nicht alles und jeden um sich herum kontrollieren kann. Vor allem ihre Töchter kann sie in Zukunft nicht weiter bemuttern, da diese immer erwachsener werden. Auch in Staffel 2 wird sie damit sicherlich noch zu kämpfen haben.

Episoden: Wie viele Folgen könnte Staffel 2 von "And Just Like That…" haben?

Die erste Staffel von "And Just Like That..." besteht aus insgesamt zehn Folgen. Und auch die zweite Staffel soll insgesamt 10 Folgen haben, die wöchentlich veröffentlich werden. Jeden Donnerstag um etwa 9 Uhr soll dann die neueste Folge zur Verfügung stehen. Hier finden sie nocheinmal alle Sendetermine auf einen Blick:

Folge 1 und 2: Donnerstag, 22.06.2023, um 9:00 Uhr

Folge 3: Donnerstag, 29. Juni 2023, um 9:00 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 06. Juli 2023, um 9:00 Uhr

Folge 5: Donnerstag, 13. Juli 2023, um 9:00 Uhr

Folge 6: Donnerstag, 20. Juli 2023, um 9:00 Uhr

Folge 7: Donnerstag, 27. Juli 2023, um 9:00 Uhr

Folge 8: Donnerstag, 03. August 2023, um 9:00 Uhr

Folge 9: Donnerstag, 10. August 2023, um 9:00 Uhr

Folge 10: Donnerstag, 17. August 2023, um 9:00 Uhr

Folge 11: Donnerstag, 24. August 2023, um 9:00 Uhr

Das sind die deutschen Original-Titel der zehn Folgen aus Staffel 1:

Folge 1: "Hallo, ich bin’s!"

Folge 2: "Das kleine Schwarze"

Folge 3: "Wenn du in Rom bist..."

bist..." Folge 4: "Einige meiner besten Freunde..."

Folge 5: "Hüfte vs. Heels"

Folge 6: " Diwali "

" Folge 7: "Date mit einer Witwe"

Folge 8: "Klare Verhältnisse"

Folge 9: "Die Last der Ringe"

Folge 10: "Erleuchtung"

Besetzung von Staffel 2: Diese Schauspieler sind im Cast von "And Just Like That…"

Die Hauptrollen in "And Just Like That…" werden von Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis verkörpert. Die drei Hauptdarstellerinnen sind in Staffel 2 ebenfalls mit von der Partie. Hier finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Schauspielerinnen und Schauspieler im Cast von "And Just Like That…" und ihre Rollennamen in der Serie:

Schauspieler Rolle Sarah Jessica Parker Carrie Bradshaw Kristin Davis Charlotte York Goldenblatt Cynthia Nixon Miranda Hobbes Nicole Ari Parker Lisa Todd Wexley Karen Pittman Dr. Nya Wallace Sara Ramírez Che Diaz Sarita Choudhury Seema Patel Christopher Jackson Herbert Wexley Mario Cantone Anthony Marentino Evan Handler Harry Goldenblatt David Eigenberg Steve Brady Niall Cunningham Bray Hobbes Cathy Ang Lilly Goldenblatt Alexa Swinton Rose Goldenblatt John Corbett Aiden Shaw Tony Danza Tony Danza

Trailer zu Staffel 2 von "And Just Like That…"

Für alle, die sich schon mal auf Staffel 2 von "And Just Like That..." einstimmen wollen, hat Sky inzwischen auch einen kurzen Trailer veröffentlicht:

Staffel 2 von "And Just Like That" im Stream

"And Just Like That..." Staffel 2 wird über Sky im Stream abrufbar sein. Der Anbieter hat mittlerweile selbst verkündet, dass die Serie für alle Kunden, die ein Entertaiment Plus Paket haben, verfügbar sein wird. Das kostet aktuell für Neukunden 15 Euro im Jahresabo, danach werden 27,50 Euro monatlich fällig (Stand 22. Mai 2023, Quelle Sky).

Aller Voraussicht nach wird man "And Just Like That..." Staffel 2 auch über Sky Wow streamen können, so wie es schon bei Staffel 1 der Fall war. Das Wow-Paket für Serien gibt es aktuell für 7,99 Euro monatlich. Für das etwas größere Wow-Paket, das neben Serien auch Filme einschließt, werden 9,98 Euro fällig. Die Abos sind jeweils monatlich kündbar.

