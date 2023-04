Erster Trailer zur zweiten Staffel "And Just Like That..." veröffentlicht

"And Just Like That..." geht weiter. Im Juni startet die zweite Staffel auf Sky. Inzwischen wurde auch der erste Trailer veröffentlicht und der verspricht ein Wiedersehen.

Carrie Bradshaw kehrt zurück. Im Juni beginnt die zweite Staffel der Serie "And Just Like That..." auf Sky. Jetzt hat der Sender den ersten Trainer zur neuen Staffel veröffentlicht. Viel zum Inhalt ist aber bislang nicht bekannt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

"And Just Like That..."-Trailer: Wiedersehen mit Aiden

HBO Max hatte bereits in einem Instagram-Post verraten, dass Aiden (John Corbett) zurückkehrt. Auch im Trailer ist der Verflossene von Carrie zu sehen. Ob es nun zu einem Liebescomeback zwischen den beiden kommt, ist bislang offen. In der dritten und vierten Staffel von "Sex and the City" waren Carrie und Aiden ein Paar und sogar verlobt. Doch ihre Beziehung scheiterte und Carrie entschied sich für Mr. Big (Chris Noth), der aber in der ersten Staffel von "And Just Like That..." gestorben ist. In der sechsten Staffel von "Sex and the City" und im Film "Sex and the City 2" gab es nochmal ein Wiedersehen mit Aiden, der inzwischen verheiratet war und einen Sohn hatte.

"Wenn man Glück hat, kann man sich, egal was das Leben einem beschert, immer darauf verlassen, dass die engsten Freunde für einen da sind", erklärt Carrie gleich zu Beginn des Trailers. Natürlich sind auch ihre besten Freundinnen Miranda (Cinthya Nixon) und Charlotte (Kristin Davis) in der zweiten Staffel "And Just Like That..." wieder mit dabei. Die Frauen befinden sich mittlerweile in ihren 50ern. Miranda führt inzwischen eine Beziehung mit Che Diaz (Sara Ramirez), hat ihren Job an den Nagel gehangen und ein Studium begonnen. Charlotte hat mit ihren Kindern alle Hände voll zu tun. Auch Samantha ist ein Teil der zweiten Staffel – jedoch weiterhin nur in Form von Textnachrichten. Darstellerin Kim Catrall hatte eine Beteiligung an der Serie abgelehnt.

"And Just Like That..." startet im Juni

"And Just Like That..." wird in Deutschland ab Juni bei Sky und dem hauseigenen Streaming-Dienst WOW zu sehen sein. Ein genauer Starttermin wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Lesen Sie dazu auch