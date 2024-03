"Andor", Staffel 2: Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

"Andor" bekommt eine 2. Staffel. Was ist zu Start, Handlung und Besetzung des "Star Wars"-Spinoffs bekannt? Bleiben Sie bei uns, hier erfahren Sie es.

Die "Star Wars"-Serie "Andor" soll eine abschließende zweite Staffel bekommen, die die Geschichte zu einem Ende führt.

Ende November 2022 lief die letzte Folge der Staffel 1. Hinsichtlich der Fortsetzung steht mittlerweile fest: sie kommt. Bereits im Mai 2022 haben Disney und Lucasfilm sich nach übereinstimmender Aussage mehrerer Quellen dazu entschlossen, Staffel 2 anzugehen. "Andor" dient übrigens als Prequel zu "Rogue One: A Star Wars Story" (2016), das seinerseits als Prequel zu "Star Wars: A New Hope" (2017) fungiert.

Und der Rest zur zweiten Staffel? Wir informieren Sie über alles, was zur Fortsetzung bekannt ist.

Wann ist der Start von "Andor", Staffel 2?

Die Veröffentlichung dauert länger als erhofft: "Sicher nicht vor 2024", meint Showrunner Tony Gilroy laut thewrap.com ahnungsvoll. "Dies ist das längste Ding, an dem ich jemals beteiligt war - wo auch immer." Gleichzeitig hat er durchblicken lassen, dass Nr. 2 auch die finale Staffel von "Andor" sein wird. Die Dreharbeiten für Staffel 2 begannen kurz vor dem Finale von Staffel 1, mussten jedoch aufgrund von Autoren- und Schauspielerstreiks im Jahr 2023 für mehrere Monate unterbrochen werden.

Laut netzwelt.de wird erwartet, dass 12 Episoden der zweiten Staffel von "Andor" frühestens im Jahr 2025 erscheinen. Ursprünglich war geplant, dass die neuen Folgen im Frühling 2024 veröffentlicht werden. Obwohl die Dreharbeiten für Staffel 2 bereits 2022 begannen, konnten sie aufgrund der Streiks nicht wie geplant abgeschlossen werden. Dies führte zu einer Verzögerung des Drehschluss bis Januar 2024. Die Postproduktion der ersten Staffel dauerte knapp ein Jahr, daher ist es wahrscheinlich, dass die Produktionszeit für die zweite Staffel ähnlich lang sein wird. Ein Start im Frühling 2025 erscheint daher am wahrscheinlichsten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Andor" - So könnte die Handlung in Staffel 2 weitergehen

In der Serie "Andor" wird die Star Wars-Galaxie aus einer ungewohnten Perspektive erforscht. Sie legt den Fokus auf Cassian Andors Reise, bei der er sich zum ersten Mal seiner Fähigkeiten und deren Wirkmacht bewusst wird. Die Rebellion gegen das Imperium verfestigt sich und bindet Menschen wie auch Planeten ein. Wir erleben eine Zeit voller Gefahren, Intrigen und Täuschungen, in der Cassian sich zum Rebellen-Helden entwickelt.

Lesen Sie dazu auch

Wird Staffel 2 nun direkt an die erste Staffel anknüpfen? Der Schöpfer der Serie "Andor", Tony Gilroy, hat Details über die bevorstehende zweite Staffel enthüllt. Laut Gilroy wird die zweite Staffel in vier Blöcke aufgeteilt, wobei jeweils drei Folgen ein Jahr darstellen. Dies bedeutet, dass wir insgesamt vier Dreierblöcke haben, die vier Jahre in der Star-Wars-Welt von "Andor" abdecken. Dadurch dürften in der zweiten Staffel deutlich mehr Großereignisse stattfinden und die Rebellion sowie Cassians Einbindung in diese werden Fahrt aufnehmen. Es wird erwartet, dass sich die Rebellion in der zweiten Staffel offener zeigt und immer mehr Unterstützer gewinnt, was schließlich zu den offenen Schlachten mit dem Imperium führt, die wir bereits in "Rogue One" gesehen haben.

Es wird außerdem interessant sein zu sehen, wie Luthen Rael und Mon Mothma immer mehr Unterstützer für ihren Aufstand gewinnen. Weiter hat Gilroy bereits angedeutet, dass die neuen Episoden etwa ein Jahr nach den Ereignissen der ersten Staffel spielen werden und dass in dieser Zeit niemand sterben wird, der in der Serie gelebt hat.

Was viele Fans jedoch besonders interessiert, ist die Frage, ob der beliebte Android K-250 in der neuen Staffel auftreten wird. Zu dieser Frage wollte Gilroy bisher keine klare Antwort geben.

Cast: Mit welcher Besetzung ist bei Staffel 2 von "Andor" zu rechnen?

Da wir inzwischen erfahren haben, dass in dem einen Jahr zwischen den beiden Staffeln niemand stirbt, werden wir vermutlich auch die meisten Figuren aus Staffel 1 und ihre Darsteller bei guter Gesundheit wiedersehen:

Diego Luna als Cassian Andor

als Genevieve O'Reilly als Mon Mothma

Anton Valensi als Den

Robert Emms als Supervisor Lonni Jung

als Supervisor Nick Moss als Lieutenant Keysax

als Lieutenant Keysax Denise Gough als Supervisor Dedra Meero

als Supervisor Dedra Meero Wilf Scolding als Captain Vanis Tigo

Marc Hockley als Gefangener

Max E. McCabe als Gefangener

als Gefangener Charlie Parker-Swift als Lieutenant Doran

als Lieutenant Doran Tom McCarthy als Docker

als Docker Dominic Westerhill als Mudtrooper

Forest Whitaker als Saw Gerrera

Ben Mendelsohn als Director Orson Krennic

Michael Odin Cartweight als Mudtrooper

Bleibt nach wie vor die brennende Frage, ob Alan Tudyk als Android K-2SO aus "Rogue One" diesmal endlich mal zum Zug kommt, wie seine Fans das so sehnlichst wünschen. Die Antwort steht bereits weiter oben: Wir wissen es nicht.

Gibt es einen Trailer zu "Andor"?

Ja, leider nur für Staffel 1. Hier kommt er: