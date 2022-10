Andreas Gabalier kündigt Zusatztermine für Tour 2023 an

Nach seinem Mega-Konzert im August in München kehrt Andreas Gabalier im kommenden Jahr nach Deutschland zurück. Acht Konzerte waren bislang geplant – jetzt gibt es noch zusätzliche Termine.

"2023 wird ein Live-Jahr der Superlative", kündigte Andreas Gabalier am Freitag auf Instagram an und gibt zusätzliche Termine für Open-Air-Konzerte seiner "Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu"-Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannt. Nach seinem Mega-Konzert im August in München kehrt der 37-jährige Österreicher im kommenden Jahr für mehrere Konzerte zurück nach Deutschland. Alle wichtigen Informationen zu den Terminen und dem Ticket-Vorverkauf finden Sie hier.

Andreas Gabalier Tour 2023: Zusatztermine

Dass Gabalier im kommenden Jahr wieder auf Tour geht, ist bereits bekannt. Acht Konzerttermine gab es bislang – alle davon in Deutschland. Im Frühling kommt der Volks-Rock 'n' Roller in diese Städte:

28. April 2023: Berlin

29. April 2023: Frankfurt

11. Mai 2023: Köln

12. Mai 2023: Hamburg

18. Mai 2023: Stuttgart

19. Mai 2023: München

26. Mai 2023: Nürnberg

27. Mai 2023: Leipzig

Doch das war noch lange nicht alles. Am Freitag hat Gabalier noch 13 weitere Termine angekündigt. Los geht es im April, das letzte Konzert soll im November stattfinden. Das sind die zusätzlichen Termine:

1. April 2023: Montafon

2. Juni 2023: Schwarzenberg

10. Juni 2023: Bruneck

9. Juli 2023: Klagenfurt

21. Juli 2023: Füssen

22. Juli 2023: Aspach

11. August 2023: Salem

12. August 2023: Würzburg

19. August 2023: Kitzbühel

25. August 2023: Erfurt

21. Oktober 2023: Zürich

3. November 2023: Linz

4. November: Wien

Andreas Gabalier Tour 2023: Tickets im Vorverkauf und Preise

Für die Konzerttermine in Deutschland, die bereits seit Längerem bekannt waren, gibt es bereits bei Eventim Tickets zu kaufen. Für die 13 zusätzlichen Shows startet der Vorverkauf am Dienstag, den 18. Oktober, ab 12 Uhr. Karten für die Konzerte in Deutschland gibt es bei Eventim, für die Shows in Österreich bei Oeticket und für die Auftritte in der Schweiz bei Ticketcorner.

Die Preise für die Zusatzkonzerte sind bislang nicht bekannt. Die Preise für die Tickets, die bereits im Vorverkauf sind, variieren je nach Kategorie. Die günstigsten Karten gibt es ab etwa 50 Euro.

Andreas Gabalier 2022 auf der Münchner Messe

In diesem Jahr spielte Gabalier, wie auch Helene Fischer und Robbie Williams , ein Mega-Konzert auf der Münchner Messe – vor über 90.000 Fans. Mit "We Salute You" startete der Steirer in das bisher größte Konzert seiner Karriere. Sein Auftritt war eine Mischung aus alten Werken und Neulingen vom neuen Album "Ein neuer Anfang". Natürlich war in dem zweieinhalbstündigen Programm auch "Hulapalu" dabei. "Dieser Abend geht in die Geschichte ein", sagte der Sänger im August. Im kommenden Mai wird Gabalier wieder in München auftreten, wenn auch vor deutlich weniger Fans.

