Amokdrohungen an Schulen in Essen: 16-Jähriger tatverdächtig

Im Essener Stadtteil Borbeck sorgen angebliche Amokdrohungen für einen SEK-Einsatz am frühen Morgen. Tatverdächtig ist ein 16-jähriger Schüler.

Im Essener Stadtteil Borbeck sorgen angebliche Amokdrohungen für einen SEK-Einsatz am frühen Morgen. Es handelt sich um das Don Bosco-Gymnasium und die Realschule am Schloss Borbeck, so die Polizei auf Twitter. Dort bestätigte die Polizei, dass ein 16-jähriger Schüler des Don Bosco-Gymnasiums tatverdächtig sei.

Die Beamten ermitteln demnach seit Mittwochabend. "Der Verdacht besteht, dass ein Schüler Straftaten an beiden Schulen begehen wollte", twitterte die Polizei am Donnerstagvormittag. Die Bild-Zeitung berichtete zudem von einem SEK-Einsatz im Wohnhaus des 16-jährigen Schülers. Dabei seien angeblich auch Waffen gefunden worden. Die Polizei rief die Bevölkerung dazu auf, Spekulationen zu unterlassen.

Auf der Website des Don-Bosco-Gymnasiums hieß es am Morgen: "Wir haben Hinweise erhalten, dass in der Schule eine Straftat geplant war. Um die Schule auf Beweismittel hin zu untersuchen, mussten wir heute in Absprache mit der Polizei den Zugang zur Schule sperren." Am Freitag solle laut jetzigem Stand der Schulbetrieb aber wieder stattfinden.