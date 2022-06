Angela Merkel heute im TV-Interview mit Alexander Osang: Übertragung und Wiederholung

Wir haben die Infos zum Interview von Angela Merkel heute auf Phoenix - rund um die Übertragung im TV oder Stream, die Wiederholung und Alexander Osang.

Es ist das erste Mal seit ihrem Ausscheiden aus dem Amt als Bundeskanzlerin: Angela Merkel stellt sich öffentlich den Fragen eines Journalisten. Unter dem Titel "Was also ist mein Land?", der zentralen Frage Merkels in ihrer Rede zum Tag der Deutschen Einheit 2021, trifft sich Angela Merkel mit dem Spiegel-Journalisten und Schriftsteller Alexander Osang im Berliner Ensemble (Theater am Schiffbauerdamm) in Berlin zum Gespräch.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation vom Aufbau Verlag und dem Berliner Ensemble. Im Aufbau Verlag erschien im vergangenen Jahr ein Buch mit drei Reden von Angela Merkel, die sich mit der Verantwortung Deutschlands, der Wiedervereinigung und dem Umgang mit Migration beschäftigen.

Wo gibt es die Übertragung zum Merkel-Interview heute im TV oder Stream? Wie sieht es mit einer Wiederholung aus? Und wer ist Alexander Osang? Hier finden Sie die Informationen.

Interview mit Angela Merkel heute auf Phoenix: Übertragung im TV oder Stream

Wenn sich die Bundeskanzlerin a. D. Angela Merkel zum ersten Mal seit dem Ende ihrer Amtszeit öffentlich äußern wird, ist das Interesse selbstverständlich groß. Gut, dass wir wissen, wo das Gespräch von Merkel mit Alexander Osang im TV oder Stream übertragen wird und ob es eine Wiederholung geben wird. Zu Punkt eins, der Übertragung: Der gemeinsame Sender von ARD und ZDF, Phoenix, zeigt das Interview live im Free-TV. Wer unterwegs ist oder einfach keinen Fernseher hat, der braucht nur ein internetfähiges Gerät, um das Interview mit Angela Merkel auf Phoenix ansehen zu können. Es gibt einen kostenlosen Livestream. Die Veranstaltung im Berliner Ensemble startet um 20.00 Uhr. Knapp anderthalb Stunden sind für das Gespräch angesetzt. Das Theater am Schiffbauerdamm wurde 1954 in "Berliner Ensemble" umbenannt, der damalige künstlerische Leiter war ein gebürtiger Augsburger: Bertolt Brecht.

Gibt es eine Wiederholung vom Merkel-Interview auf Phoenix?

Eine Wiederholung wird es wohl nicht geben, allerdings gibt es alle Inhalte von Phoenix entweder in der kostenfreien Mediathek zur Sendung "phoenix vor Ort" , auf dem offiziellen YouTube Kanal des Senders oder dem Phoenix - Bereich in der offiziellen ARD-Mediathek. Hier die Zusammenfassung der Informationen rund um das Interview von Angela Merkel, die Übertragung im TV oder Stream und die Wiederholung:

Veranstaltung: Angela Merkel im Interview

im Interview Veranstaltungsort: Berliner Ensemble ( Theater am Schiffbauerdamm , Berlin )

( , ) Start: 20 Uhr

20 Uhr Dauer: 1 Stunde 30 Minuten

1 Stunde 30 Minuten Übertragung im TV : Phoenix

Übertragung im Stream: Phoenix-Livestream

Phoenix-Livestream Wiederholung : Phoenix-Mediathek oder ARD-Mediathek

Merkel-Interview heute auf Phoenix: Wer ist Alexander Osang?

Das ist Alexander Osang, der Gesprächspartner von Angela Merkel bei ihrem Interview heute auf Phoenix. Wir haben die Infos rund um die Interview-Übertragung im TV oder Stream. Foto: © Felix Rettberg

Wenn Bundeskanzlerin a. D. Angela Merkel sich zum Interview auf die Bühne begibt, wird er ihr Gesprächspartner sein: Alexander Osang. Beim Interview von Angela Merkel heute auf Phoenix, das live im TV und Stream übertragen wird, stellt der SPIEGEL-Journalist und Schriftsteller im Aufbau Verlag die Fragen. Wer also ist der Mann, mit dem Angela Merkel zum ersten Mal seit dem Ende ihrer Amtszeit über die drängenden Fragen der Zeit sprechen wird? Alexander Osang stammt aus Berlin, arbeitete zunächst für die Berliner Zeitung, bevor er kurz vor der Jahrtausendwende zum SPIEGEL ging. Dort berichtete er als Reporter unter anderem aus New York und Tel Aviv. Außerdem ist Osang als Schriftsteller aktiv, sein zuletzt veröffentlicher Roman "Fast hell" erschien im Aufbau Verlag. (AZ)