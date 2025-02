Angreifer vom Berliner Holocaust-Mahnmal soll heute vor den Haftrichter

Nach dem Angriff im Holocaust-Mahnmal in Berlin laufen die Ermittlungen. Der mutmaßliche Täter soll laut Staatsanwaltschaft am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Er wird verdächtigt, am Abend zuvor einen Touristen aus Spanien im Stelenfeld der Berliner Gedenkstätte attackiert und schwer verletzt haben.

Wie die Berliner Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, ist der mutmaßliche Täter ein 19-jähriger Flüchtling aus Syrien, der in einer Unterkunft in Leipzig wohnt. Zuvor hatte Bild berichtet. Demnach hätten Beamtinnen und Beamte bereits am Wohnort des mutmaßlichen Täters in Leipzig ermittelt.

Tourist wird schwer verletzt nach Angriff im Holocaust-Mahnmal in Berlin

Die Polizei konnte den Verdächtigen am Freitag rund drei Stunden nach der Tat festnehmen. Der Mann habe nach Angaben der Beamtinnen und Beamten noch Blut an den Händen gehabt. Er sei leicht bekleidet gewesen und habe keine Ausweisdokumente bei sich getragen. Zahlreiche Einsatzkräfte hatten im Bereich des Tatorts bis in die Nacht zum Samstag nach Spuren gesucht. Auch Spürhunde und ein Hubschrauber seien im Einsatz gewesen.

Laut Polizei sei das Opfer mit einem spitzen Gegenstand, möglicherweise einem Messer, angegriffen worden. Ob die Tatwaffe inzwischen gefunden wurde, konnte ein Sprecher gegenüber der dpa am Samstagmorgen jedoch nicht bestätigen. „Wir haben mehrere Beweismittel gefunden“, hieß es dazu bereits am Abend zuvor. Der mutmaßliche Verdächtige sei außerdem verhört worden. Polizei und Staatsanwaltschaft kündigten an, im Laufe des Tages neue Ermittlungsergebnisse vorzustellen.

Motiv für Attacke auf Touristen bisher nicht bekannt

Über das Motiv des Angriffs machten die Beamtinnen und Beamten zunächst keine Angaben. Vorsorglich sei das Landeskriminalamt acht in die Ermittlungen eingebunden worden, das in Berlin für islamistischen Terror zuständig ist. Konkrete Anhaltspunkte nannten die Behörden jedoch nicht. Das Opfer befinde sich nach Angaben vom Freitagabend in einem stabilen Zustand. (mit dpa)