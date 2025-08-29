Mann flüchtet nach Autounfall und verletzt zwei Polizisten

Ein Mann ist nach einem Autounfall geflüchtet und hat in Reinhardshagen (Kreis Kassel) zwei Polizisten angegriffen und verletzt. Der 41-Jährige habe nach ihnen getreten und geschlagen, teilte die Polizei mit. Die beiden Beamten erlitten demnach Gehirnerschütterungen, Prellungen und Hautabschürfungen und konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

Den Angaben nach wurde die Streife am Donnerstag zu einem stark beschädigten Auto gerufen, das im Straßengraben an einer Landstraße lag. Unter anderem hatten die Airbags des Wagens ausgelöst. Ein Autofahrer war jedoch nicht zu sehen. Die Beamten seien daher zur Wohnanschrift des Fahrzeughalters gefahren.

Mann gibt Unfall und Flucht vor Streife zu

Dort seien sie auf den 41-Jährigen gestoßen, hieß es. Vor den Beamten gab der Mann zu, dass er das Auto fuhr, den Unfall verursachte und schließlich zu Fuß flüchtete. Zudem erklärte er den Beamten zufolge, unter Einfluss eines Medikaments zu stehen, das die Teilnahme am Straßenverkehr beeinträchtigen kann. Die Beamten wollten den Mann daher mit auf die Dienststelle nehmen und eine Blutentnahme durchführen lassen.

Der 41-Jährige habe darauf zunehmend aggressiv reagiert. Er habe mit Gegenständen geworfen und die Polizisten getreten und geschlagen. Weitere Streifen seien zur Unterstützung angerückt. Laut Polizei konnte der Mann schließlich festgenommen werden. Er wurde auf die Dienststelle zur Blutentnahme gebracht. Gegen den 41-Jährigen wird ermittelt.