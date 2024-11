Vier Polizisten nach Schlägerei verletzt

Bei einem Einsatz nach einer Schlägerei am Pforzheimer Hauptbahnhof sind unter anderem vier Polizisten verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich kurz zuvor vier Männer geprügelt. Einer blieb bei dem Vorfall in der Nacht zum vergangenen Freitag mit einer Kopfwunde zurück, die drei anderen flohen. Als die Polizei das Trio wenig später entdeckte und kontrollieren wollte, hätten sich zwei der Männer so aggressiv verhalten, dass ihnen Handschellen angelegt wurden. Dagegen wehrten sich die beiden betrunkenen 25 und 26 Jahre alten Verdächtigen heftig. Vier Beamte wurden dabei verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Warum die Männer in Streit gerieten, ist unklar.

