Frau verletzt - Mann nach Flucht festgenommen

Nach dem Angriff eines Mannes auf eine Frau in der Frankfurter Innenstadt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag. Zunächst hätten die beiden einen gemeinsamen Abend in Frankfurt verbracht, teilte die Polizei mit. Auch eine gemeinsame Übernachtung in einem Hotel sei geplant gewesen. Auf dem Weg dorthin kam es zum Streit.

Der 21 Jahre alte Tatverdächtige habe die 20 Jahre alte Frau in der Nacht auf Sonntag geschlagen und getreten, teilt die Polizei mit. Zwei Menschen seien darauf aufmerksam geworden, woraufhin der Tatverdächtige geflohen sei.

Die Frau sei verletzt worden, Lebensgefahr habe jedoch nicht bestanden. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige sei von Beamten der Bundespolizei am Bahnhof in Gießen festgenommen worden.