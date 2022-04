Angriff in New Yorker U-Bahn: 62-Jähriger nun Verdächtiger

Die Ermittler haben nach dem Angriff in einer New Yorker U-Bahn einen Verdächtigen. Zu einer Festnahme kam es jedoch laut dem Bürgermeister noch nicht.

Zunächst galt ein 62-Jähriger nach dem Schusswaffen-Vorfall in der New Yorker U-Bahn offiziell als "Person von Interesse". Mittlerweile wird der Mann, nach dem gefahndet wird, als Verdächtiger behandelt, wie New Yorks Bürgermeister Eric Adams in mehreren TV-Interviews betonte.

Der Demokrat erklärte am Mittwoch (13. April), dass der Gesuchte entgegen anderslautender Berichte in einigen US-Medien noch nicht festgenommen worden sei. Er hatte einen Kleinlaster gemietet, dessen Schlüssel am Tatort gefunden worden war.

Mindestens 23 Verletzte sind infolge des Angriffs am Dienstagmorgen während der Rush Hour zu beklagen, zehn davon seien von Schüssen getroffen worden, teilte die Polizei mit. Hinweise, die zur Festnahme des Tatverdächtigen führen, werden mit 50.000 Dollar (rund 46.000 Euro) belohnt.

Video: AFP

Angriff in New Yorker U-Bahn: Keine Hinweise auf Komplizen

Die Ermittler gehen laut bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass der Mann alleine gehandelt hat. Bei MSNBC sagte Adams: "Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass es einen Komplizen gab."

Derweil fuhren die U-Bahnen am Tag nach der Tat zur morgendlichen Hauptverkehrszeit wieder weitgehend nach Plan. Adams stellte klar: "Ich wäre jetzt in der U-Bahn, wenn ich nicht in Quarantäne wäre." Wegen einer Infektion mit dem Coronavirus muss der Politiker mit Polizeihintergrund derzeit von seiner Residenz aus arbeiten. Er werde neue Technologien prüfen, um die U-Bahnen sicherer zu machen, nannte er Konsequenzen aus dem Vorfall. (mit dpa)

