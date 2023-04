Prozess gegen "Milk"-Drehbuchautor Black in London

Der Amerikaner Dustin Lance Black muss sich vor einem Gericht in London verantworten. Ihm wird vorgeworfen, eine LGBT-Aktivistin geschlagen zu haben.

Der Oscar-Preisträger Dustin Lance Black (48) steht in London wegen Körperverletzung vor Gericht. Der Prozess gegen den US-Drehbuchautor ("Milk") soll am 8. August beginnen, wie ein Gerichtsdiener in London der Nachrichtenagentur PA zufolge sagte.

Black habe sich bei einer Anhörung am Donnerstag nicht schuldig bekannt und sei ohne Auflagen auf freiem Fuß. Ihm wird vorgeworfen, im August 2022 bei einer Auseinandersetzung in einem Londoner Club eine britische LGBT-Aktivistin geschlagen zu haben. LGBT ist die englische Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell und trans.

Der Oscar-Gewinner ist seit 2017 mit dem britischen Turmsprung-Olympiasieger Tom Daley (28) verheiratet, das Paar hat zwei Söhne.

(dpa)