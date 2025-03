Lady Gaga kommt auf Tour nach Deutschland

Fans von Lady Gaga können die US-Musikerin auf Tour in Deutschland erleben. Am 4. und 5. November wird die 38-Jährige in Berlin auftreten, wie der Ticket-Anbieter Eventim mitteilte. Weitere Deutschland-Termine wurden nicht genannt. Die Konzerte sind Teil einer weltweiten Tour mit dem Titel «The Mayhem Ball».

Ab dem 3. April, 12 Uhr, können Fans die Tickets für Berlin kaufen. «Nach meinen Shows in Singapur hatte ich eigentlich nicht vor, dieses Jahr auf Tournee zu gehen, aber die unglaubliche Resonanz auf das neue Album hat mich inspiriert, weiterzumachen», schrieb Lady Gaga auf Instagram. Sie hat kürzlich ihr neues Album «Mayhem» herausgebracht.