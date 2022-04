"Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft": TV-Termin, Handlung und Besetzung

"Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft" läuft heute im Ersten. Hier bekommen Sie alle Infos rund um TV-Termin, Übertragung im TV und Stream, Handlung, Darsteller im Cast und Wiederholung.

Das Erste strahlt heute einen neuen Teil der Reihe "Anna und ihr Untermieter" aus. In "Dicke Luft" wird die Geschichte der quirligen Anna und ihres Untermieters Herr Kurtz, die gemeinsam unter einem Dach wohnen, weitererzählt.

Das Drehbuch zu "Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft" schrieb Martin Rauhaus. Regie führte der Münchener Filmregisseur Ralf Huettner.

Worum geht es in "Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft"? Wo lässt sich der Film überall anschauen? Und welche Schauspielerinnen und Schauspieler sind im Cast zu finden? Hier erfahren Sie es, denn wir liefern Ihnen alle wissenswerten Infos zu TV-Termin, Übertragung, Handlung, Besetzung und Wiederholung.

TV-Termin: Wann läuft "Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft" in der ARD?

Der Film "Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft" wird am heutigen Freitag, dem 22. April 2022, im Ersten ausgestrahlt. Um 20.15 Uhr, also direkt zur Primetime, geht es los. Der Film hat eine Laufzeit von 89 Minuten. In der Mediathek des Senders steht die Komödie bereits 24 Stunden vor der Ausstrahlung im TV zum Abruf bereit.

Übertragung: So sehen Sie "Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft" heute im TV und Stream

"Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft" wird beim öffentlich-rechtlichen Sender ARD gezeigt. Der Film wird also regulär im Free-TV übertragen.

Zeitgleich zur Ausstrahlung im Fernsehen kann "Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft" auch online im Live-Stream der ARD angeschaut werden. Dieses Angebot ist kostenlos und erfordert keine Registrierung.

Handlung: Darum geht es in "Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft"

Die optimistische Anna und ihr Untermieter Herr Kurtz leben mittlerweile wie eine Art altes Ehepaar gemeinsam unter einem Dach. Doch der Haussegen droht aus dem Gleichgewicht zu geraten, als Anna ihr Helfersyndrom mal wieder nicht unter Kontrolle hat. Ihre am Fuß verletzte Freundin braucht Hilfe im Alltag und ist auf ein barrierefreies Zuhause angewiesen, doch eine neue Wohnung kann sie sich mit ihrer geringen Rente nicht leisten.

Katerina Jacob spielt die Hauptrolle in "Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft". Foto: ARD Degeto / Guido Engels

Doch noch dringender benötigt Annas Ex Willi eine Unterkunft. Der Lebemann, der komplett pleite ist, versucht bei seiner Ex-Frau, die er vor vielen Jahren wegen einer deutlichen jüngeren Partnerin hat sitzen lassen, Unterschlupf zu bekommen. Anna fällt es schwer, Willi abzuweisen, weswegen ihr Untermieter Herr Kurtz Handlungsbedarf sieht, denn dieser wittert die Gefahr einer Senioren-WG.

Besetzung: Diese Darsteller sind im Cast von "Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft"

Hier finden Sie einen detaillierten Überblick über alle Darstellerinnen und Darsteller im Cast von "Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft" und ihre Rollennamen in dem Film:

Rolle Schauspieler Anna Welsendorf Katerina Jacob Werner Kurtz Ernst Stötzner Willi Armin Rohde Gundula Dietrich Lisa Kreuzer Karin Welsendorf Katharina Schlothauer Michael Kurtz Andreas Birkner Ilona Kurtz Camilla Renschke Günter Hannes Hellmann Jeff Murali Perumal Nele Welsendorf Maxime Diemer Notarzt Baris Ar Imbissmann Gabriel Aslan Aslan Frau Wohlbrück Ruzica Hajdari Dr. Lampert Franz-Jürgen Zigelski Orthopäde Daniel Drewes

Wiederholung: "Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft" in der ARD-Mediathek und im TV nachschauen

Sie haben zum Ausstrahlungstermin "Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft" am 22. April 2022 um 20.15 Uhr leider keine Zeit und können den Streifen deswegen nicht im Fernsehen oder Stream mitverfolgen? Kein Problem, denn im TV und im Internet gibt es Wiederholungen des Films zu sehen.

Im Programm des Ersten läuft "Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft" auch am Samstag, dem 23. April 2022, um 01.20 Uhr. Außerdem können Sie "Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft" in der ARD-Mediathek bis zu drei Monate nach TV-Ausstrahlung kostenlos und ohne Registrierung als Wiederholung schauen.