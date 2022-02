Das sind die Gäste und das aktuelle Thema bei "Anne Will"

Die Talkshow "Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen. Das sind die Gäste und das Thema in der aktuellen Folge.

"Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen und es wird (ausnahmsweise) einmal nicht um das Thema Corona gehen. Anne Will fragt: "Worte oder Waffen - wo steht Deutschland im Ukraine-Konflikt?"

Das heutige Thema könnte ernster nicht sein. Über 100.000 russische Soldaten wurden bereits an die Grenze zur Ukraine geschickt. Die Situation in der Region droht zu eskalieren. Auch Bundeskanzler Scholz sagt: "Die Lage ist sehr ernst". Daher wird er in den nächsten Tagen für Gespräche nach Kiew, Moskau und Washington reisen. Aktuell lehnt die deutsche Bundesregierung Waffenlieferungen an die Ukraine ab. Anne Will möchte von ihren Gästen wissen: Leistet Deutschland damit einen Beitrag zur Friedenssicherung in Europa oder wirkt sich dies positiv auf Russland aus? Inwiefern spielt dabei die Abhängigkeit von russischem Gas für die deutsche Außenpolitik eine Rolle? Was möchte Wladimir Putin in dem ganzem Chaos bezwecken?

Welche Gäste diskutieren am heutigen Abend bei Anne Will? Das erfahren Sie hier in unserer Übersicht zur Sendung am 06.02.2022, 21:45 Uhr.

Video: SAT.1

"Anne Will": Das sind die Gäste heute am 06.02.2022:

Kevin Kühnert (SPD): Generalsekretär

Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen): Außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion

Dietmar Bartsch (Die Linke): Fraktionsvorsitzender im Bundestag

Anne Applebaum: amerikanisch-polnische Historikerin und Journalistin

Andrij Melnyk: Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland

Ina Ruck: ARD-Korrespondentin in Moskau

"Anne Will" live im TV & Stream - Wiederholungen in der ARD-Mediathek

Wer "Anne Will" nicht im Fernsehen anschauen kann, findet hier auf dieser Seite einen Live-Stream des Ersten. Allerdings sind Zuschauer nicht unbedingt daran gebunden, zum Live-Sendetermin einzuschalten.

Ganze Folgen von "Anne Will" lassen sich nämlich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen.

Talkerin Anne Will im Porträt

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

7 Bilder Anne Will: Ihre Karriere in Bildern Foto: Jörg Carstensen, dpa

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. Von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört. Mehr zu Anne Will lesen Sie hier im Porträt: Anne Will: Die Moderatorin im Porträt.

Hier bekommen Sie Infos zu weiteren Talkshows:

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.