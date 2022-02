Das sind die Gäste und das aktuelle Thema bei "Anne Will"

Die Talkshow "Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen. Das sind die Gäste und das Thema in der aktuellen Folge.

"Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen und es wird um den Russland-Ukraine-Konflikt gehen. Anne Will fragt: "Keine Entspannung im Konflikt mit Putin – wie ist ein neuer Krieg zu verhindern?"

Putin zufolge, soll Russalnd mit dem Truppenabzug von der ukrainischen Grenze begonnen haben. Nato und EU bezweifeln dies jedoch. Die USA befürchten sogar einen Einmarsch der russischen Truppen in den nächsten Tagen und das obwohl es beim Gespräch von Bundeskanzler Olaf Scholz mit Wladimir Putin erste Anzeichen von Entspannung gab.

Diese und weitere Fragen wird Anne Will heute mit ihren Gästen diskutieren: "Wie verlässlich sind die Aussagen des russischen Staatspräsidenten? Welche diplomatischen Schritte könnten die Krise entschärfen? Was könnten Deutschland und die EU zur Lösung des Konflikts beitragen? Und: Hat Deutschland sich zu abhängig von russischem Gas gemacht?"

Welche Gäste diskutieren am heutigen Abend bei Anne Will? Das erfahren Sie hier in unserer Übersicht zur Sendung am 20.02.2022, 21:45 Uhr.

"Anne Will": Das sind die Gäste heute am 13.02.2022:

Ursula von der Leyen (CDU): EU-Kommissionspräsidentin

Lars Klingbeil (SPD): Parteivorsitzender

Norbert Röttgen (CDU): Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Sahra Wagenknecht (Die Linke): Mitglied des Deutschen Bundestages

Constanze Stelzenmüller: Publizistin für Außen- und Sicherheitspolitik, The Brookings Institution Washington, D.C

"Anne Will" live im TV & Stream - Wiederholungen in der ARD-Mediathek

Wer "Anne Will" nicht im Fernsehen anschauen kann, findet hier auf dieser Seite einen Live-Stream des Ersten. Allerdings sind Zuschauer nicht unbedingt daran gebunden, zum Live-Sendetermin einzuschalten.

Ganze Folgen von "Anne Will" lassen sich nämlich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen.

Talkerin Anne Will im Porträt

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. Von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört. Mehr zu Anne Will lesen Sie hier im Porträt: Anne Will: Die Moderatorin im Porträt. (AZ)

