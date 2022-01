Das sind die Gäste und das aktuelle Thema bei "Anne Will"

Die Talkshow "Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen. Das sind die Gäste und das Thema in der aktuellen Folge.

"Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen und es wird um die Aufgaben der neuen Regierung bezüglich der andauernden Corona-Pandemie gehen. Das Thema lautet: "Omikron-Welle da, Impfpflicht nicht - mit welchem Plan geht Deutschland ins dritte Corona-Jahr?"

Auch im dritten Jahr der Pandemie gehen die Corona-Zahlen durch die hochansteckende Omikron-Variante durch die Decke. Gleichzeitig werden die PCR-Tests knapp. Am 24. Januar 2022 treffen sich die Ministerpräsidenten erneut zu einem Bund-Länder-Treffen, um über das weitere Vorgehen in Bezug auf Corona zu beraten. Österreich hat bereits eine allgemeine Impfpflicht eingeführt. Wird diese auch in Deutschland kommen? Wie wird es mit den restlichen Corona-Maßnahmen künftig weitergehen?

Welche Gäste diskutieren am heutigen Abend bei Anne Will? Das erfahren Sie hier in unserer Übersicht zur Sendung am 23.01.2022.

"Anne Will": Das sind die Gäste heute am 23.01.2022.

Marco Buschmann (FDP): Bundesminister der Justiz

Hendrik Wüst (CDU): Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

Alena Buyx: Professorin für Medizinethik und Vorsitzende des Deutschen Ethikrats

Uwe Janssens: Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin am St.-Antonius-Hospital in Eschweiler

Helene Bubrowski: Korrespondentin der "FAZ"-Parlamentsredaktion

"Anne Will" live im TV & Stream - Wiederholungen in der ARD-Mediathek

Wer "Anne Will" nicht im Fernsehen anschauen kann, findet hier auf dieser Seite einen Live-Stream des Ersten. Allerdings sind Zuschauer nicht unbedingt daran gebunden, zum Live-Sendetermin einzuschalten.

Ganze Folgen von "Anne Will" lassen sich nämlich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen.

Talkerin Anne Will im Porträt

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. Von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört. Mehr zu Anne Will lesen Sie hier im Porträt: Anne Will: Die Moderatorin im Porträt.

