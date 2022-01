Das sind die Gäste und das aktuelle Thema bei "Anne Will"

Die Talkshow "Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen. Das sind die Gäste und das Thema in der aktuellen Folge.

"Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen und es wird (ausnahmsweise) einmal nicht um das Thema Corona gehen. Anne Will fragt: "Missbrauch, Lügen, Vertuschung – ist diese Kirche noch zu retten?"

Es ist ein Thema, das viele Menschen bewegt. Immer wieder werden Fälle von sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche bekannt. Ein Gutachten zu Missbrauchsfällen im Erzbistum München und Freising zeigt das Ausmaß. Es besagt, dass rund 500 Kinder und Jugendliche von sexualisierter Gewalt berichten. Wie konnten Verantwortliche diese und vergleichbare Verbrechen so lange vertuschen? Müssten Politik und Staat stärker in die Aufklärung und Strafverfolgung eingreifen? Ist die katholische Kirche überhaupt zu Reformen fähig?

Welche Gäste diskutieren am heutigen Abend bei Anne Will? Das erfahren Sie hier in unserer Übersicht zur Sendung am 30.01.2022, 21:45 Uhr.

"Anne Will": Das sind die Gäste heute am 30.01.2022:

Georg Bätzing : Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz

Matthias Katsch : Mitbegründer und Sprecher der Betroffeneninitiative "Eckiger Tisch"

Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen): Bundestagsvizepräsidentin

Ingrid Matthäus-Maier (SPD): Politikerin und Juristin

Christiane Florin: Redakteurin für Religion und Gesellschaft beim Deutschlandfunk

Talkerin Anne Will im Porträt

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

7 Bilder Anne Will: Ihre Karriere in Bildern Foto: Jörg Carstensen, dpa

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. Von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört. Mehr zu Anne Will lesen Sie hier im Porträt: Anne Will: Die Moderatorin im Porträt.

