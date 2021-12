Das sind die Gäste und das aktuelle Thema bei "Anne Will"

Die Talkshow "Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen. Das sind die Gäste und das Thema in der aktuellen Folge.

"Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen und ein weiteres Mal geht es in der Talkshow um die andauernde Pandemie. Das Thema in der heutigen Folge lautet: "Impfpflicht und Lockdown für Ungeimpfte – gewinnen Bund und Länder so die Kontrolle zurück?"

Mediziner warnen, dass die Zahl der Menschen, die aufgrund einer COVID-19-Erkrankung auf Intensivstationen behandelt werden müssen, in der Weihnachtszeit auf ein Allzeithoch steigen könnte. Die Politik reagiert in der Bund-Länder-Konferenz mit dem Beschluss Beschränkungen für Ungeimpfte einzuführen und außerdem das Impfpensum zu erhöhen. Darüber hinaus steht eine Impfpflicht zur Debatte. Diese Fragen wird Anne Will heute unter anderem mit ihren Gästen diskutieren: "Kann die Impfquote trotz mangelnder Infrastruktur erreicht werden? Müssen bestimmte Branchen wie der Einzelhandel jetzt Versäumnisse der Politik ausbaden? Kann so die aktuelle Welle gebrochen und eine fünfte verhindert werden?"

Welche Gäste diskutieren am heutigen Abend bei Anne Will? Das erfahren Sie hier in unserer Übersicht zur Sendung am 05.12.2021.

Video: wetter.com

"Anne Will": Das sind die Gäste heute am 05.12.2021

Markus Söder (CSU): Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern

Karl Lauterbach (SPD): Mitglied des Deutschen Bundestages, Gesundheitsökonom und Epidemiologe

Konstantin Kuhle (FDP): Mitglied im Bundesvorstand und Innenpolitischer Sprecher der Fraktion

Carola Holzner: Fachärztin für Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin; auch bekannt als Medizinbloggerin "Doc Caro"

Cerstin Gammelin: Stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin

"Anne Will" live im TV & Stream - Wiederholungen in der ARD-Mediathek

Wer "Anne Will" nicht im Fernsehen anschauen kann, findet hier auf dieser Seite einen Live-Stream des Ersten. Allerdings sind Zuschauer nicht unbedingt daran gebunden, zum Live-Sendetermin einzuschalten.

Ganze Folgen von "Anne Will" lassen sich nämlich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen.

Talkerin Anne Will im Porträt

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

7 Bilder Anne Will: Ihre Karriere in Bildern Foto: Jörg Carstensen, dpa

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. Von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört. Mehr zu Anne Will lesen Sie hier im Porträt: Anne Will: Die Moderatorin im Porträt.

Hier bekommen Sie Infos zu weiteren Talkshows:

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.