Das sind die Gäste und das aktuelle Thema bei "Anne Will"

Die Talkshow "Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen. Das sind die Gäste und das Thema in der aktuellen Folge.

"Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen. Das Thema der Sendung lautet: "Kampfpanzer für die Ukraine – warum zögert die Bundesregierung?"

Die ukrainische Armee hat eine Gegenoffensive im Osten des Landes gestartet und Putins Truppen auf mehreren tausend Quadratkilometern zurückgedrängen können. Daraufhin hat die Bundesregierung angekündigt, neue schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Allerdings befinden sich darunter bisher keine von der ukrainischen Regierung geforderten Kampf- und Schützenpanzer westlicher Bauart.

Anne Will stellt daher die Fragen: Sollte Deutschland auch diese Panzer liefern? Wie wahrscheinlich ist ein Sieg der Ukraine in Russlands Angriffskrieg? Und muss die Bundesrepublik eine neue, auch militärische Führungsrolle in Europa einnehmen?

Welche Gäste diskutieren am heutigen Abend bei Anne Will? Das erfahren Sie hier in unserer Übersicht zur Sendung am 18. September 2022, 21:45 Uhr.

"Anne Will": Das sind die Gäste heute am 18.9.2022

Annalena Baerbock (Bündnis 90 / Die Grünen): Bundesministerin des Auswärtigen

Michael Müller (SPD): MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Roderich Kiesewetter (CDU): MdB und Oberst a.D.

Egon Ramms: General a.D. und ehem. Oberbefehlshaber NATO Allied Joint Force Command

Anne Applebaum: Amerikanisch-polnische Historikerin und Journalistin

"Anne Will" live im TV & Stream - Wiederholungen in der ARD-Mediathek

Wer "Anne Will" nicht im Fernsehen anschauen kann, findet hier auf dieser Seite einen Live-Stream des Ersten. Allerdings sind Zuschauer nicht unbedingt daran gebunden, zum Live-Sendetermin einzuschalten.

Ganze Folgen von "Anne Will" lassen sich nämlich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen.

Talkerin Anne Will im Porträt

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. Von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört. Mehr zu Anne Will lesen Sie hier im Porträt: Anne Will: Die Moderatorin im Porträt. (AZ)

