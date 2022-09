Das sind die Gäste und das aktuelle Thema bei "Anne Will"

Die Talkshow "Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen. Das sind die Gäste und das Thema in der aktuellen Folge.

"Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen. Das Thema der Sendung lautet: "Niemand soll im Winter frieren oder hungern müssen - Kann die Regierung dieses Versprechen halten?"

Die explodierenden Energiekosten werden für die Wirtschaft und für die privaten Haushalte zu einer immer größer werdenden Herausforderung. Um der Bevölkerung etwas unter die Arme zu greifen, wurden von der Bundesregierung in den letzten Wochen drei milliardenschwere Pakete ins Leben gerufen.

Nun sollen auch Deutschlands relevantester Gasimporteur Uniper und die ehemalige Gazprom Germania vom Staat übernommen werden, mit dem Hintergrund sie vor der Pleite zu schützen und zu vermeiden, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Wohnungen nicht mehr heizen können.

Was passiert mit der stark umstrittenen Gasumlage, die alle Gaskundinnen und Gaskunden in nächster Zeit bezahlen sollen? Werden die Gelder aus den Entlastungspaketen gerecht in der Bevölkerung verteilt? Was passiert mit einer Gesellschaft, wenn ein Großteil der Menschen nicht mehr weiß, wie die hohen Preise bezahlt werden sollen?

Welche Gäste diskutieren am heutigen Abend bei Anne Will? Das erfahren Sie hier in unserer Übersicht zur Sendung am 25. September 2022, 21:45 Uhr.

"Anne Will": Das sind die Gäste heute am 25.9.2022

Christian Lindner (FDP): Bundesminister für Finanzen

Karl-Josef-Laumann (CDU): Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

Julia Friedrichs: Autorin, Journalisten und Filmemacherin

Clemens Fuest: Präsident des ifo Instituts, Wirtschaftsprofessor an der Universität München

"Anne Will" live im TV & Stream - Wiederholungen in der ARD-Mediathek

Wer "Anne Will" nicht im Fernsehen anschauen kann, findet hier auf dieser Seite einen Live-Stream des Ersten. Allerdings sind Zuschauer nicht unbedingt daran gebunden, zum Live-Sendetermin einzuschalten.

Ganze Folgen von "Anne Will" lassen sich nämlich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen.

Talkerin Anne Will im Porträt

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

7 Bilder Anne Will: Ihre Karriere in Bildern Foto: Jörg Carstensen, dpa

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. Von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört. Mehr zu Anne Will lesen Sie hier im Porträt: Anne Will: Die Moderatorin im Porträt. (AZ)

