Das sind die Gäste und das aktuelle Thema bei "Anne Will"

Die Talkshow "Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen. Das sind die Gäste und das Thema in der aktuellen Folge.

"Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen und es wird erneut um den Krieg in der Ukraine gehen. Anne Will fragt: "Krieg gegen die Ukraine – wie weit wird Putin gehen?"

Russische Truppen sind in der zweiten Woche des Krieges in der Ukraine weiter auf dem Vormarsch und die Luftangriffe auf größere Städte nehmen zu. Der französische Präsident Emmanuel Macron fürchtet nach einem Telefonat mit Putin, dass es für die ukrainische Bevölkerung noch schlimmer werden könnte. Mehr als eine Million Menschen sind bereits auf der Flucht.

Diese und weitere Fragen wird Anne Will heute mit ihren Gästen diskutieren: "Wie kann der Westen der Ukraine helfen?" "Was bringen Waffenlieferungen u.a. aus Deutschland?" "Sollten die Sanktionen trotz der Energieabhängigkeit der EU von Russland ausgebaut werden?" Und: "Wie ist dieser Krieg zu beenden?"

Welche Gäste diskutieren am heutigen Abend bei Anne Will? Das erfahren Sie hier in unserer Übersicht zur Sendung am 06.03.2022, 21:45 Uhr.

"Anne Will": Das sind die Gäste heute am 27.02.2022:

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen): Bundesministerin des Auswärtigen

Frans Timmermans: Vizepräsident der Europäischen Kommission

Andrij Jaroslawowytsch Melnyk: Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland

Alexander Graf Lambsdorff (FDP): Stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag

Egon Ramms: General a.D. des Heeres der Bundeswehr. Ehem. Oberbefehlshaber Allied Joint Force Command

"Anne Will" live im TV & Stream - Wiederholungen in der ARD-Mediathek

Wer "Anne Will" nicht im Fernsehen anschauen kann, findet hier auf dieser Seite einen Live-Stream des Ersten. Allerdings sind Zuschauer nicht unbedingt daran gebunden, zum Live-Sendetermin einzuschalten.

Ganze Folgen von "Anne Will" lassen sich nämlich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen.

Lesen Sie dazu auch

Talkerin Anne Will im Porträt

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

7 Bilder Anne Will: Ihre Karriere in Bildern Foto: Jörg Carstensen, dpa

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. Von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört. Mehr zu Anne Will lesen Sie hier im Porträt: Anne Will: Die Moderatorin im Porträt. (AZ)

